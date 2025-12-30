Один из лучших бомбардиров Премьер-лиги мечтает о вызове в сборную Украины
Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб провел 15 матчей и забил семь голов
Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб ответил на вопросы клубной пресс-службы и в ходе разговора признался, что мечтает о вызове в сборную Украины.
В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 15 матчей в элитном дивизионе, в которых забил семь голов, отдал четыре ассиста и делит первую позицию в рейтинге лучших бомбардиров Премьер-лиги.
– Какой самый неожиданный новогодний подарок вы когда-нибудь получали?
– Это машинка на пульте управления, когда мне было где-то лет десять. Но потом в дальнейшем уже я был в роли дарящего.
– Если бы Дед Волшебник мог выполнить одно ваше футбольное желание – что бы вы загадали?
– Вызов в национальную сборную Украины.
– Какой бы подарок выбрали для своих болельщиков?
– Положительные эмоции от игр «Кривбасса». Я думаю, от нас для них это будет самый лучший подарок.
– Кто в вашей команде больше всего напоминает новогоднего персонажа – и какого именно?
– Макс Задерака и Вова Маханьков. Соответственно, Санта Клаус и его помощник, гном.
– Вы больше любите дарить или получать подарки? И что обычно дарите?
– Признаюсь, дарить люблю больше, чем получать.
– Если бы могли подарить себе один футбольный навык, что бы это было?
– Реализация каждого своего момента, это было бы круто.
– Как вы обычно празднуете Новый год – дома, в путешествии или на базе?
– Дома, в кругу семьи.
– Какое самое теплое новогоднее воспоминание с детства вы помните?
– Когда вся семья встречается за новогодним столом, это, наверное, самое теплое новогоднее воспоминание детства.
– Какое блюдо обязательно должно быть на вашем праздничном столе?
– Оливье. К тому же сам готовлю.
– Какую новогоднюю песню или фильм вы включаете первым?
– По классике – «Один дома». Также на Ютуб включаю новогодние песни и они играют часами, – ответил Твердолиб.
ВИДЕО. Егор Твердохлеб: Желание на Новый Год? Вызов национальной сборной Украины
