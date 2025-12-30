Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
30 декабря 2025, 11:44 |
0

Один из лучших бомбардиров Премьер-лиги мечтает о вызове в сборную Украины

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб провел 15 матчей и забил семь голов

Один из лучших бомбардиров Премьер-лиги мечтает о вызове в сборную Украины
ФК Кривбасс Кривой Рог. Егор Твердохлеб

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб ответил на вопросы клубной пресс-службы и в ходе разговора признался, что мечтает о вызове в сборную Украины.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 15 матчей в элитном дивизионе, в которых забил семь голов, отдал четыре ассиста и делит первую позицию в рейтинге лучших бомбардиров Премьер-лиги.

– Какой самый неожиданный новогодний подарок вы когда-нибудь получали?

– Это машинка на пульте управления, когда мне было где-то лет десять. Но потом в дальнейшем уже я был в роли дарящего.

– Если бы Дед Волшебник мог выполнить одно ваше футбольное желание – что бы вы загадали?

– Вызов в национальную сборную Украины.

– Какой бы подарок выбрали для своих болельщиков?

– Положительные эмоции от игр «Кривбасса». Я думаю, от нас для них это будет самый лучший подарок.

– Кто в вашей команде больше всего напоминает новогоднего персонажа – и какого именно?

– Макс Задерака и Вова Маханьков. Соответственно, Санта Клаус и его помощник, гном.

– Вы больше любите дарить или получать подарки? И что обычно дарите?

– Признаюсь, дарить люблю больше, чем получать.

– Если бы могли подарить себе один футбольный навык, что бы это было?

– Реализация каждого своего момента, это было бы круто.

– Как вы обычно празднуете Новый год – дома, в путешествии или на базе?

– Дома, в кругу семьи.

– Какое самое теплое новогоднее воспоминание с детства вы помните?

– Когда вся семья встречается за новогодним столом, это, наверное, самое теплое новогоднее воспоминание детства.

– Какое блюдо обязательно должно быть на вашем праздничном столе?

– Оливье. К тому же сам готовлю.

– Какую новогоднюю песню или фильм вы включаете первым?

– По классике – «Один дома». Также на Ютуб включаю новогодние песни и они играют часами, – ответил Твердолиб.

ВИДЕО. Егор Твердохлеб: Желание на Новый Год? Вызов национальной сборной Украины

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Егор Твердохлеб
Николай Тытюк Источник: ФК Кривбасс
