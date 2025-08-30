Третья ракетка отдала польке всего 4 гейма на пути в 1/8 финала US Open

Американская теннисистка и третья ракетка мира Коко Гауфф вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата США 2025.

В третьем круге американка в двух сетах разгромила Магдалену Френх (Польша, WTA 33) за 1 час и 14 минут.

US Open 2025. 1/16 финала

Магдалена Френх (Польша) [28] – Коко Гауфф (США) [3] – 3:6, 1:6

Френх и Гауфф провели третье очное противостояние. Коко в третий раз одолела Магдалену.

За матч Коко допустила всего четыре двойные. После тысячников в Монреале и Цинциннати Гауфф наняла наняла специалиста по биомеханике, чтобы улучшить подачу.

Коко Гауфф в 21 год и 164 дня стала самой молодой теннисисткой, которой удалось одержать 20 побед US Open после Каролин Возняцки (21 год 49 дней) в 2011 году.

Следующей соперницей Коко на мейджоре в Нью-Йорке будет победительница матча Дарья Касаткина – Наоми Осака.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine