Третья ракетка наняла специалиста по биомеханике, чтобы улучшить подачу

Двукратная чемпионка турниров Grand Slan и третья ракетка мира Коко Гауфф уволила своего тренера Мэттью Дэйли всего за несколько дней до начала US Open 2025.

Гауфф продолжит работать со своим давним коучем Жан-Кристофом Форелем, а также пригласила Гэвина Макмиллана, специалиста по биомеханике, сообщает ESPN. В среду в Нью-Йорке ее видели с обоими во время тренировочной сессии.

Ранее Макмиллан работал с первой ракеткой мира Ариной Сабаленко. У Гауфф также есть трудности с подачей: только на тысячнике в Монреале ранее в августе она допустила 42 двойные ошибки за три матча.

Что касается отставки Мэттью Дэйли, то он сообщил теннисному журналисту Бену Ротенбергу, что его увольнение произошло «недавно». Он предложил Гауфф самой сделать официальное заявление.

«Могу сказать о Коко только хорошее, мне понравилось работать с ней», – сказал Дэйли.

Гауфф наняла Дэйли в прошлом году после того, как рассталась с Бредом Гилбертом вслед за неудачным результатом на US Open. Работая вместе с Форелем, Дэйли несколько недель занимался с Гауфф перед азиатской серии турниров. Позже Коко выиграла тысячник в Пекине и завершила сезон трофеем на Итоговом турнире WTA.

В этом сезоне, с Дэйли и Форелем в роли тренеров, Гауфф завоевала титул на Ролан Гаррос, а также вышла в финалы турниров категории WTA 1000 в Мадриде и Риме. Однако из-за периодических проблем с подачей она выиграла всего четыре одиночных матча на четырех турнирах после своего триумфа в Париже. В июле она сенсационно проиграла в первом круге Уимблдона.

Основная сетка US Open стартует в воскресенье (24 августа) в Нью-Йорке. В первом раунде Коко сыграет против Айлы Томлянович.