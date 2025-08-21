Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Третья ракетка наняла специалиста по биомеханике, чтобы улучшить подачу
US Open
21 августа 2025, 21:43 | Обновлено 21 августа 2025, 22:08
129
0

Третья ракетка наняла специалиста по биомеханике, чтобы улучшить подачу

Коко Гауфф пригласила в команду Гэвина Макмиллана, а также попрощалась с Мэттью Дэйли

21 августа 2025, 21:43 | Обновлено 21 августа 2025, 22:08
129
0
Третья ракетка наняла специалиста по биомеханике, чтобы улучшить подачу
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Двукратная чемпионка турниров Grand Slan и третья ракетка мира Коко Гауфф уволила своего тренера Мэттью Дэйли всего за несколько дней до начала US Open 2025.

Гауфф продолжит работать со своим давним коучем Жан-Кристофом Форелем, а также пригласила Гэвина Макмиллана, специалиста по биомеханике, сообщает ESPN. В среду в Нью-Йорке ее видели с обоими во время тренировочной сессии.

Ранее Макмиллан работал с первой ракеткой мира Ариной Сабаленко. У Гауфф также есть трудности с подачей: только на тысячнике в Монреале ранее в августе она допустила 42 двойные ошибки за три матча.

Что касается отставки Мэттью Дэйли, то он сообщил теннисному журналисту Бену Ротенбергу, что его увольнение произошло «недавно». Он предложил Гауфф самой сделать официальное заявление.

«Могу сказать о Коко только хорошее, мне понравилось работать с ней», – сказал Дэйли.

Гауфф наняла Дэйли в прошлом году после того, как рассталась с Бредом Гилбертом вслед за неудачным результатом на US Open. Работая вместе с Форелем, Дэйли несколько недель занимался с Гауфф перед азиатской серии турниров. Позже Коко выиграла тысячник в Пекине и завершила сезон трофеем на Итоговом турнире WTA.

В этом сезоне, с Дэйли и Форелем в роли тренеров, Гауфф завоевала титул на Ролан Гаррос, а также вышла в финалы турниров категории WTA 1000 в Мадриде и Риме. Однако из-за периодических проблем с подачей она выиграла всего четыре одиночных матча на четырех турнирах после своего триумфа в Париже. В июле она сенсационно проиграла в первом круге Уимблдона.

Основная сетка US Open стартует в воскресенье (24 августа) в Нью-Йорке. В первом раунде Коко сыграет против Айлы Томлянович.

По теме:
Жеребьевка US Open: соперники для Синнера, Алькараса, Джоковича, Монфиса
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Финалист US Open 2014 года пропустит розыгрыш мейджора в США в этом сезоне
Коко Гауфф US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Бокс | 21 августа 2025, 04:54 0
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»

Бывший украинский боксер стремится к миру в Украине

Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Футбол | 21 августа 2025, 08:17 18
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову

Главный тренер ПСЖ запретил в команде обсуждать политические темы

Третий игровой день квалификации US Open был отменен. Известна причина
Теннис | 21.08.2025, 08:13
Третий игровой день квалификации US Open был отменен. Известна причина
Третий игровой день квалификации US Open был отменен. Известна причина
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Другие виды | 20.08.2025, 22:37
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Полесье – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч раунда плей-офф ЛК
Футбол | 21.08.2025, 18:30
Полесье – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч раунда плей-офф ЛК
Полесье – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч раунда плей-офф ЛК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 8
Другие виды
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 14
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 4
Бокс
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем