ФОТО. Жена футболиста УПЛ покорила сеть сексуальным образом

Жена вингера «Колоса» Максима Третьякова – Елизавета Третьякова – опубликовала новую серию снимков в Instagram.

На фотографиях она позирует в блестящем мини-платье и высоких черных сапогах – сексуальный и дерзкий образ моментально привлек внимание подписчиков.

Пост быстро собрал тысячи лайков и десятки комментариев с комплиментами.

Любопытно, что Елизавета поделилась кадрами только спустя два месяца после дня рождения – но эффект от снимков оказался таким, будто праздник прошел вчера.