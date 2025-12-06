Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Жена футболиста УПЛ покорила сеть сексуальным образом
06 декабря 2025, 01:15 | Обновлено 06 декабря 2025, 01:20
ФОТО. Жена футболиста УПЛ покорила сеть сексуальным образом

Елизавета Третьякова впечатлила подписчиков смелым выходом

Instagram. Елизавета Третьякова

Жена вингера «Колоса» Максима ТретьяковаЕлизавета Третьякова – опубликовала новую серию снимков в Instagram.

На фотографиях она позирует в блестящем мини-платье и высоких черных сапогах – сексуальный и дерзкий образ моментально привлек внимание подписчиков.

Пост быстро собрал тысячи лайков и десятки комментариев с комплиментами.

Любопытно, что Елизавета поделилась кадрами только спустя два месяца после дня рождения – но эффект от снимков оказался таким, будто праздник прошел вчера.

Максим Третьяков Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига
