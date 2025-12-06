ФОТО. Жена футболиста УПЛ покорила сеть сексуальным образом
Елизавета Третьякова впечатлила подписчиков смелым выходом
Жена вингера «Колоса» Максима Третьякова – Елизавета Третьякова – опубликовала новую серию снимков в Instagram.
На фотографиях она позирует в блестящем мини-платье и высоких черных сапогах – сексуальный и дерзкий образ моментально привлек внимание подписчиков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Пост быстро собрал тысячи лайков и десятки комментариев с комплиментами.
Любопытно, что Елизавета поделилась кадрами только спустя два месяца после дня рождения – но эффект от снимков оказался таким, будто праздник прошел вчера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лиссабонское дерби в 13-м туре чемпионата Португалии завершилось со счетом 1:1
Николай Шапаренко, Кристиан Биловар и Шола Огундана вернулись в общую группу