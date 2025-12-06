Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-игрок Шахтера из Украины ищет команду. Встретился со звездой топ-клуба
Италия
06 декабря 2025, 00:32
Экс-игрок Шахтера из Украины ищет команду. Встретился со звездой топ-клуба

Дамир Коротченко находится в статусе свободного агента

Экс-игрок Шахтера из Украины ищет команду. Встретился со звездой топ-клуба
Legioners_ru. Кенан Йылдыз и Дамир Коротченко

17-летний атакующий хавбек Дамир Коротченко поделился фотографией, на которой позирует вместе с известным футболистом.

Недавно Коротченко имел возможность лично пообщаться с турецким нападающим «Ювентуса» Кенаном Йылдызом.

Напомним, что ранее Дамир защищал цвета юношеских команд донецкого «Шахтера», нидерландского «АДО Ден Гаг» и польского коллектива «Тихи».

Сейчас Коротченко находится в статусе свободного агента и рассматривает различные варианты продолжения своей футбольной карьеры в новой команде.

Дмитрий Олийченко Источник: Legioners.ua
