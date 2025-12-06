ФОТО. Экс-девушка звезды Реала начала встречаться с футболистом Шахтера

Экс-девушка футболиста «Реала» Родриго, 27-летняя бразильская фитнес-инфлюенсерша Бруна Ротта, снова в центре внимания.

В сети появились данные, что она встречается с 19-летним нападающим «Шахтера» Кауаном Элиасом.

Поводом для слухов стали снимки цветов, которые Ротта показала в Instagram. Подписчики заметили, что кадры были сделаны в доме футболиста, а позже Бруна опубликовала тренировочное видео из зала «HAMMER» в Харькове.

Интерес подогрело и то, что всего несколько дней назад Ротта летала в Италию – якобы ради Нуну Тавареша из «Лацио».

Ранее ее связывали с форвардом Матео Ретеги из «Аль-Куадсия».

Пользователи активно обсуждают новые отношения и шутят, что Ротта «меняет футболистов быстрее, чем они меняют клубы».