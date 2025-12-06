Неймар назвал клуб, в котором продолжит карьеру

Бразильский нападающий Неймар, который сейчас выступает за «Сантос», признался, что стремится и в дальнейшем защищать цвета клуба, в котором сделал свои первые шаги в футболе.

«Мой контракт истекает через несколько недель, но для меня приоритетом всегда будет оставаться Сантос», — рассказал Неймар.

Напомним, действие его нынешнего соглашения с клубом заканчивается в конце декабря этого года.

В этом сезоне на счету Неймара 29 матчей, 11 голов и четыре результативные передачи. В последней встрече он оформил хет-трик.