Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неймар назвал клуб, в котором продолжит карьеру
Бразилия
06 декабря 2025, 01:02 | Обновлено 06 декабря 2025, 01:03
241
0

Неймар назвал клуб, в котором продолжит карьеру

Бразилец настроен продлить контракт с «Сантосом»

06 декабря 2025, 01:02 | Обновлено 06 декабря 2025, 01:03
241
0
Неймар назвал клуб, в котором продолжит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский нападающий Неймар, который сейчас выступает за «Сантос», признался, что стремится и в дальнейшем защищать цвета клуба, в котором сделал свои первые шаги в футболе.

«Мой контракт истекает через несколько недель, но для меня приоритетом всегда будет оставаться Сантос», — рассказал Неймар.

Напомним, действие его нынешнего соглашения с клубом заканчивается в конце декабря этого года.

В этом сезоне на счету Неймара 29 матчей, 11 голов и четыре результативные передачи. В последней встрече он оформил хет-трик.

По теме:
Вингер Динамо может досрочно покинуть иностранный клуб уже зимой
ОФИЦИАЛЬНО. Испанский защитник подписал контракт с Барселоной
Переговоры идут. Один из лучших игроков поколения определился с клубом
Сантос Неймар чемпионат Бразилии по футболу продление контракта
Дмитрий Олийченко Источник: ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Футбол | 05 декабря 2025, 20:18 3
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер

Михаил Федунов присоединился к тренерскому штабу Костюка

Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Футбол | 05 декабря 2025, 05:02 2
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен

Бельгиец хочет усиления защиты

Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу
Футбол | 05.12.2025, 18:00
Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу
Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футбол | 05.12.2025, 10:01
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
«Равная группа». Экс-защитник сборной Украины - о жребии ЧМ-2026
Футбол | 05.12.2025, 23:38
«Равная группа». Экс-защитник сборной Украины - о жребии ЧМ-2026
«Равная группа». Экс-защитник сборной Украины - о жребии ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
05.12.2025, 07:40 11
Футбол
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
05.12.2025, 21:10 74
Футбол
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
04.12.2025, 22:39 9
Футбол
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
04.12.2025, 00:07 1
Бокс
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 30
Футбол
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
04.12.2025, 01:59 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем