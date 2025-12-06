Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. За что удален Санти Касорла? Овьедо и Мальорка разошлись миром
Чемпионат Испании
Овьедо
05.12.2025 22:00 – FT 0 : 0
Мальорка
Испания
06 декабря 2025, 01:59 | Обновлено 06 декабря 2025, 02:07
24
0

Команды ведут борьбу за выживание в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 декабря состоялся стартовый матч 15-го тура чемпионата Испании.

Овьедо и Мальорка разошлись миром, без забитых голов (0:0).

У хозяев поля за грубую игру были удалены Санти Касорла на 89-й минуте и Федерико Виньяс на 90+5 минуте.

Команды ведут борьбу за выживание в Ла Лиге. Овьедо идет предпоследним с 10 очками (19-е место), Мальорка набрала 14 пунктов (15-я позиция).

Ла Лига. 15-й тур, 5 декабря 2025

Овьедо – Мальорка – 0:0

Удаления: Санти Касорла, 89, Федерико Виньяс, 90+5 (Овьедо)

Видеообзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 15 12 1 2 42 - 17 06.12.25 19:30 Бетис - Барселона02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Барселона 3:1 Эльче 37
2 Реал Мадрид 15 11 3 1 32 - 13 07.12.25 22:00 Реал Мадрид - Сельта03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия 36
3 Вильярреал 14 10 2 2 29 - 13 06.12.25 15:00 Вильярреал - Хетафе30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал 32
4 Атлетико Мадрид 15 9 4 2 28 - 14 06.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - Атлетико Мадрид02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья 31
5 Бетис 14 6 6 2 22 - 14 06.12.25 19:30 Бетис - Барселона30.11.25 Севилья 0:2 Бетис23.11.25 Бетис 1:1 Жирона09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18 - 16 07.12.25 19:30 Эспаньол - Райо Вальекано30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13 - 15 06.12.25 15:00 Вильярреал - Хетафе28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе 20
8 Атлетик Бильбао 15 6 2 7 14 - 20 06.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - Атлетико Мадрид03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13 - 15 07.12.25 19:30 Эспаньол - Райо Вальекано01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19 - 21 06.12.25 17:15 Алавес - Реал Сосьедад30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья 16
11 Эльче 14 3 7 4 15 - 17 07.12.25 15:00 Эльче - Жирона28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад02.11.25 Барселона 3:1 Эльче25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче 16
12 Сельта 14 3 7 4 16 - 19 07.12.25 22:00 Реал Мадрид - Сельта30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол22.11.25 Алавес 0:1 Сельта09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта 16
13 Севилья 14 5 1 8 19 - 23 07.12.25 17:15 Валенсия - Севилья30.11.25 Севилья 0:2 Бетис24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья 16
14 Алавес 14 4 3 7 12 - 15 06.12.25 17:15 Алавес - Реал Сосьедад29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Алавес 0:1 Сельта08.11.25 Жирона 1:0 Алавес02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес 15
15 Мальорка 15 3 5 7 15 - 22 13.12.25 17:15 Мальорка - Эльче05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка 14
16 Валенсия 14 3 5 6 13 - 22 07.12.25 17:15 Валенсия - Севилья01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал 14
17 Осасуна 14 3 3 8 12 - 18 08.12.25 22:00 Осасуна - Леванте29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта 12
18 Жирона 14 2 6 6 13 - 26 07.12.25 15:00 Эльче - Жирона30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Бетис 1:1 Жирона08.11.25 Жирона 1:0 Алавес31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7 - 22 14.12.25 15:00 Севилья - Реал Овьедо05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна 10
20 Леванте 14 2 3 9 16 - 26 08.12.25 22:00 Осасуна - Леванте29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте 9
Полная таблица

События матча

90’ +5
Федерико Виньяс (Овьедо) получает красную карточку.
90’
Санти Касорла (Овьедо) получает красную карточку.
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Санти Касорла Мальорка Овьедо видео голов и обзор удаление (красная карточка)
