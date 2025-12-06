ВИДЕО. За что удален Санти Касорла? Овьедо и Мальорка разошлись миром

Вечером 5 декабря состоялся стартовый матч 15-го тура чемпионата Испании.

Овьедо и Мальорка разошлись миром, без забитых голов (0:0).

У хозяев поля за грубую игру были удалены Санти Касорла на 89-й минуте и Федерико Виньяс на 90+5 минуте.

Команды ведут борьбу за выживание в Ла Лиге. Овьедо идет предпоследним с 10 очками (19-е место), Мальорка набрала 14 пунктов (15-я позиция).

Ла Лига. 15-й тур, 5 декабря 2025

Овьедо – Мальорка – 0:0

Удаления: Санти Касорла, 89, Федерико Виньяс, 90+5 (Овьедо)

Видеообзор матча

Турнирная таблица