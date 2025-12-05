5 декабря на Нуэво Карлос Тартьере пройдет матч 15-го тура Примеры Испании, в котором Овьедо встретится с Мальоркой.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Овьедо

Команда в этом году, весной, добилась того, что у нее не получилось сезоном ранее. И сделала то, о чем, казалось, и не помышляла пару лет назад. Сумев пройти сито плей-офф, она покинула привычную среду Сегунды и перебралась в Ла Лигу, после пары десятилетий отсутствия в ней.

Такие новички, без реального опыта у тренерского штаба и игрового состава выступлений на подобном уровне (пусть даже это и пытались летом нивелировать подписанием Рондона и не только), становятся в Примере аутсайдерами по умолчанию. И, к сожалению, клуб именно таким, эталонным просто, образцом и становится. Уже и наставника сменили, вместо Пауновича вернув на пост Каррьона. Но все равно к зиме подошли с парой побед, девятью очками и на последнем месте. Еще и в кубке в конце октября были 2:4 с Оуренсе, впрочем, зато в пятницу игроки будут свежее без нового матча в мид-уик.

Мальорка

Клуб тоже пережил непростые времена, хотя его проблемы и выглядят смешными на фоне соперника, что был на волоске от исчезновения. Но все же островитяне и в третий дивизион падали, а в Сегунде стали частыми гостями. Переломил ситуацию только Агирре, что удержал в Ла Лиге и выводил в финал кубка. А в прошлом сезоне, первом при Аррасате как главном тренере, было уже и десятое место с попытками побороться за еврокубки.

После такого от Ягобы в 2025/2026 ждали дальнейшего прогресса. Но пока что все наоборот, и команда проигрывает половину матчей, не набирая и очка в среднем за тур (с учетом 2:2 дома с Осасуной у нее сейчас тринадцать). И только наличие еще более скромных соперников, в том числе и нынешних хозяев арены, удается балансировать над зоной вылета.

Статистика личных встреч

В пяти последних очных поединках было две победы Мальорки и три ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество хозяевам, пусть оно и номинальное. Но у гостей больше козырей - ставим на их победу с форой 0 (коэффициент - 2,02).