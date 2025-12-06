Саленко рассказал о проблемах Динамо перед игрой с Кудровкой. Просто ужас

Бывший футболист «Динамо» Олег Саленко высказался о матче «Динамо» против «Кудровки».

«Уже пришло время динамовцам прервать эту ужасную серию из четырех подряд поражений в УПЛ, и так затянувшийся процесс дальше некуда, но... Мне не известно, какая сейчас атмосфера в команде, и это беспокоит.

А еще у Динамо сейчас полный лазарет – Ярмоленко, Бражко, Шапаренко, Беловар, Попов, Буяльский – просто ужас. Даже сложно спрогнозировать, каким будет состав на матч», – сказал Саленко.

Саленко проведет матч 15-го тура УПЛ против «Кудровки» 6 декабря, начало – в 18:00 по Киеву.