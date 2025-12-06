Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саленко рассказал о проблемах Динамо перед игрой с Кудровкой. Просто ужас
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 01:32 |
245
0

Саленко рассказал о проблемах Динамо перед игрой с Кудровкой. Просто ужас

Олег потрясен количеством травмированных игроков

06 декабря 2025, 01:32 |
245
0
Саленко рассказал о проблемах Динамо перед игрой с Кудровкой. Просто ужас
ФК Динамо. Олег Саленко

Бывший футболист «Динамо» Олег Саленко высказался о матче «Динамо» против «Кудровки».

«Уже пришло время динамовцам прервать эту ужасную серию из четырех подряд поражений в УПЛ, и так затянувшийся процесс дальше некуда, но... Мне не известно, какая сейчас атмосфера в команде, и это беспокоит.

А еще у Динамо сейчас полный лазарет – Ярмоленко, Бражко, Шапаренко, Беловар, Попов, Буяльский – просто ужас. Даже сложно спрогнозировать, каким будет состав на матч», – сказал Саленко.

Саленко проведет матч 15-го тура УПЛ против «Кудровки» 6 декабря, начало – в 18:00 по Киеву.

По теме:
Колос – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФОТО. Жена футболиста УПЛ покорила сеть сексуальным образом
Кудровка – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо Киев Олег Саленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Динамо травма
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Футбол | 05 декабря 2025, 11:47 5
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой

Николай Шапаренко, Кристиан Биловар и Шола Огундана вернулись в общую группу

Легенду Днепра лишили работы и оставили без клуба
Футбол | 05 декабря 2025, 23:42 0
Легенду Днепра лишили работы и оставили без клуба
Легенду Днепра лишили работы и оставили без клуба

Медин покинул «Подолье»

Будковский принёс победу хозяевам. Заря минимально обыграла Карпаты
Футбол | 05.12.2025, 19:55
Будковский принёс победу хозяевам. Заря минимально обыграла Карпаты
Будковский принёс победу хозяевам. Заря минимально обыграла Карпаты
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Бокс | 05.12.2025, 08:59
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Футбол | 05.12.2025, 20:18
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
05.12.2025, 02:17 5
Бокс
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
04.12.2025, 00:07 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
04.12.2025, 22:39 9
Футбол
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
05.12.2025, 07:49 14
Футбол
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
05.12.2025, 05:02 2
Футбол
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
05.12.2025, 21:10 74
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем