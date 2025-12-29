Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выше только Роналду. Сенсационная команда вышла на 2-е место в Сауд. Аравии
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Таавун
29.12.2025 19:30 – FT 1 : 0
Аль-Наджма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
29 декабря 2025, 22:29 | Обновлено 29 декабря 2025, 22:37
241
0

Выше только Роналду. Сенсационная команда вышла на 2-е место в Сауд. Аравии

Команда Аль-Таавун обыграла Аль-Наджма и набрала 28 очков

29 декабря 2025, 22:29 | Обновлено 29 декабря 2025, 22:37
241
0
Выше только Роналду. Сенсационная команда вышла на 2-е место в Сауд. Аравии
Аль-Таавун

Вечером 29 декабря сыграны три матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирная таблица.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Аль-Таавун обыграла Аль-Наджма (1:0) и сенсационно вышла на второе место в таблице.

Лидеры: Аль-Наср, команда Роналду (30 очков), Аль-Таавун (28), Аль-Хиляль (26), Аль-Ахли (19), Аль-Кадисия (18), Аль-Иттихад, Неом (по 17).

Чемпионат Саудовской Аравии

12-й тур, 29 декабря 2025

Аль-Халидж – Аль-Фатех – 0:1

Гол: Матиас Варгас, 41

Аль-Рияд – Аль-Хазем – 1:2

Голы: Мамаду Силла, 54 – Аль-Хабаши, 31, Аль-Сома, 50

Аль-Таавун – Аль-Наджма – 1:0

Гол: Рохер Мартинес, 85

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 10 10 0 0 33 - 5 30.12.25 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд 30
2 Аль-Таавун 11 9 1 1 27 - 13 03.01.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Таавун29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа 28
3 Аль-Хиляль 10 8 2 0 27 - 11 31.12.25 19:30 Аль-Холуд - Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль 26
4 Аль-Ахли Джидда 10 5 4 1 13 - 8 30.12.25 17:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда 19
5 Аль-Кадaсиа 10 5 3 2 17 - 10 31.12.25 19:30 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд 18
6 Аль-Иттихад 10 5 2 3 19 - 15 31.12.25 17:25 Неом - Аль-Иттихад27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль 17
7 Неом 10 5 2 3 15 - 15 31.12.25 17:25 Неом - Аль-Иттихад25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж 17
8 Аль-Иттифак 10 4 3 3 15 - 18 30.12.25 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак 15
9 Аль-Халидж 11 4 2 5 24 - 19 02.01.26 15:30 Аль-Наджма - Аль-Халидж29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад 14
10 Аль-Хазм 11 3 4 4 10 - 15 04.01.26 17:05 Аль-Хазм - Неом29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм 13
11 Аль-Фейха 10 3 3 4 11 - 13 30.12.25 17:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун 12
12 Аль-Фатех 11 3 2 6 13 - 22 03.01.26 15:10 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех 11
13 Аль-Холуд 10 3 0 7 13 - 19 31.12.25 19:30 Аль-Холуд - Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд 9
14 Аль-Шабаб Эр-Рияд 10 1 5 4 7 - 13 31.12.25 19:30 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак 8
15 Аль-Рияд 11 2 2 7 11 - 23 04.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Рияд29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд 8
16 Дамак 10 0 6 4 9 - 18 30.12.25 19:30 Аль-Ахдуд - Дамак27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак 6
17 Аль-Ахдуд 10 1 2 7 9 - 21 30.12.25 19:30 Аль-Ахдуд - Дамак27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд 5
18 Аль-Наджма 11 0 1 10 8 - 23 02.01.26 15:30 Аль-Наджма - Аль-Халидж29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма 1
Полная таблица

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Роджер Мартинес (Аль-Таавун), асcист Mohammed Marzouq Al Kuwaykibi.
По теме:
Атласские львы выиграли группу. Сборные Марокко и Мали вышли в плей-офф КАН
Рома – Дженоа. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Рома забила в ворота Дженоа три гола в дебюте матча
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Таавун Аль-Халидж Аль-Фатех Аль-Наджма Аль-Рияд Аль-Хазем Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье потратило серьезные деньги на два топовых трансфера игроков сборной
Футбол | 29 декабря 2025, 22:37 0
Полесье потратило серьезные деньги на два топовых трансфера игроков сборной
Полесье потратило серьезные деньги на два топовых трансфера игроков сборной

Клуб усилился косовскими футболистами

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
Футбол | 29 декабря 2025, 07:21 3
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника

Мирослав Васьковский будет выступать за команды «мерсисайдцев» из U-14 и U-15

Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Футбол | 29.12.2025, 03:32
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
Бокс | 29.12.2025, 17:34
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29.12.2025, 08:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 6
Бокс
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
29.12.2025, 08:03 9
Футбол
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 9
Футбол
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
29.12.2025, 04:45 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53
Футбол
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем