Выше только Роналду. Сенсационная команда вышла на 2-е место в Сауд. Аравии
Команда Аль-Таавун обыграла Аль-Наджма и набрала 28 очков
Вечером 29 декабря сыграны три матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Ниже приведены результаты игрового дня и турнирная таблица.
Команда Аль-Таавун обыграла Аль-Наджма (1:0) и сенсационно вышла на второе место в таблице.
Лидеры: Аль-Наср, команда Роналду (30 очков), Аль-Таавун (28), Аль-Хиляль (26), Аль-Ахли (19), Аль-Кадисия (18), Аль-Иттихад, Неом (по 17).
Чемпионат Саудовской Аравии
12-й тур, 29 декабря 2025
Аль-Халидж – Аль-Фатех – 0:1
Гол: Матиас Варгас, 41
Аль-Рияд – Аль-Хазем – 1:2
Голы: Мамаду Силла, 54 – Аль-Хабаши, 31, Аль-Сома, 50
Аль-Таавун – Аль-Наджма – 1:0
Гол: Рохер Мартинес, 85
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|10
|10
|0
|0
|33 - 5
|30.12.25 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
|30
|2
|Аль-Таавун
|11
|9
|1
|1
|27 - 13
|03.01.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Таавун29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа
|28
|3
|Аль-Хиляль
|10
|8
|2
|0
|27 - 11
|31.12.25 19:30 Аль-Холуд - Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль
|26
|4
|Аль-Ахли Джидда
|10
|5
|4
|1
|13 - 8
|30.12.25 17:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда
|19
|5
|Аль-Кадaсиа
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|31.12.25 19:30 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд
|18
|6
|Аль-Иттихад
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|31.12.25 17:25 Неом - Аль-Иттихад27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль
|17
|7
|Неом
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|31.12.25 17:25 Неом - Аль-Иттихад25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж
|17
|8
|Аль-Иттифак
|10
|4
|3
|3
|15 - 18
|30.12.25 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак
|15
|9
|Аль-Халидж
|11
|4
|2
|5
|24 - 19
|02.01.26 15:30 Аль-Наджма - Аль-Халидж29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад
|14
|10
|Аль-Хазм
|11
|3
|4
|4
|10 - 15
|04.01.26 17:05 Аль-Хазм - Неом29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм
|13
|11
|Аль-Фейха
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|30.12.25 17:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун
|12
|12
|Аль-Фатех
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|03.01.26 15:10 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех
|11
|13
|Аль-Холуд
|10
|3
|0
|7
|13 - 19
|31.12.25 19:30 Аль-Холуд - Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд
|9
|14
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|10
|1
|5
|4
|7 - 13
|31.12.25 19:30 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак
|8
|15
|Аль-Рияд
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|04.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Рияд29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд
|8
|16
|Дамак
|10
|0
|6
|4
|9 - 18
|30.12.25 19:30 Аль-Ахдуд - Дамак27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак
|6
|17
|Аль-Ахдуд
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|30.12.25 19:30 Аль-Ахдуд - Дамак27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд
|5
|18
|Аль-Наджма
|11
|0
|1
|10
|8 - 23
|02.01.26 15:30 Аль-Наджма - Аль-Халидж29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма
|1
События матча
