Саленко удивил прогнозом на матч Кудровка – Динамо: «Если снова так...»

Бывший игрок киевского Динамо Олег Саленко заявил, что у «бело-синих» могут возникнуть проблемы у матча 15 тура УПЛ против Кудровки.

«Если не побеждать Кудровку, то кого? Однако так же говорили и перед матчем с СК Полтава и проиграли. Если снова так расхлябано сыграет защиту Динамо, то ничья будет лучшим результатом для киевлян», – сказал Олег.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.