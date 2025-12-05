Украина. Премьер лига05 декабря 2025, 18:29 |
Саленко удивил прогнозом на матч Кудровка – Динамо: «Если снова так...»
Олег считает, что у киевлян есть проблемы в обороне
05 декабря 2025, 18:29 |
Бывший игрок киевского Динамо Олег Саленко заявил, что у «бело-синих» могут возникнуть проблемы у матча 15 тура УПЛ против Кудровки.
«Если не побеждать Кудровку, то кого? Однако так же говорили и перед матчем с СК Полтава и проиграли. Если снова так расхлябано сыграет защиту Динамо, то ничья будет лучшим результатом для киевлян», – сказал Олег.
В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.
