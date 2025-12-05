Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Саленко удивил прогнозом на матч Кудровка – Динамо: «Если снова так...»

Олег считает, что у киевлян есть проблемы в обороне

ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Бывший игрок киевского Динамо Олег Саленко заявил, что у «бело-синих» могут возникнуть проблемы у матча 15 тура УПЛ против Кудровки.

«Если не побеждать Кудровку, то кого? Однако так же говорили и перед матчем с СК Полтава и проиграли. Если снова так расхлябано сыграет защиту Динамо, то ничья будет лучшим результатом для киевлян», – сказал Олег.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.

Олег Саленко Динамо Киев Кудровка Кудровка - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
