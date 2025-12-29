Полесье потратило серьезные деньги на два топовых трансфера игроков сборной

Житомирское «Полесье» активно работает на зимнем трансферном рынке.

Клуб уже официально оформил переход Линдона Эмерллаху из ЧФР «Клуж», а также договорился о трансфере Илира Красничи из «Колоса». В ближайшее время футболист прибудет в команду для прохождения медицинского осмотра.

По информации источника, общая сумма расходов «Полесья» на двух игроков из Косово составила около 3,5 миллиона евро. Переход Эмерллаху обошелся клубу в 1,5 миллиона, тогда как за Красничи заплатили 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что клуб выходил на прямую коммуникацию с форвардом «Трабзонспора» Даниилом Сиканом, однако игрок отказался возвращаться в Украину и решил продолжить карьеру за рубежом.