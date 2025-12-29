Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Полесье потратило серьезные деньги на два топовых трансфера игроков сборной
Полесье потратило серьезные деньги на два топовых трансфера игроков сборной

Клуб усилился косовскими футболистами

Житомирское «Полесье» активно работает на зимнем трансферном рынке.

Клуб уже официально оформил переход Линдона Эмерллаху из ЧФР «Клуж», а также договорился о трансфере Илира Красничи из «Колоса». В ближайшее время футболист прибудет в команду для прохождения медицинского осмотра.

По информации источника, общая сумма расходов «Полесья» на двух игроков из Косово составила около 3,5 миллиона евро. Переход Эмерллаху обошелся клубу в 1,5 миллиона, тогда как за Красничи заплатили 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что клуб выходил на прямую коммуникацию с форвардом «Трабзонспора» Даниилом Сиканом, однако игрок отказался возвращаться в Украину и решил продолжить карьеру за рубежом.

Илир Красничи Полесье Житомир Линдон Эмерллаху чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
