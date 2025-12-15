Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 декабря 2025, 23:02
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину

Сикан отказался играть за «Полесье»

Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
УАФ. Даниил Сикан

Житомирское «Полесье» планирует активизироваться на зимнем трансферном рынке, чтобы усилить состав и бороться за высокие места в чемпионате Украины.

По информации источников, клуб выходил на прямую коммуникацию с нападающим «Трабзонспора» Даниилом Сиканом, однако игрок отказался возвращаться в Украину и решил продолжить карьеру за рубежом.

В текущем сезоне Сикан провел 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его трансферная стоимость оценивается примерно в шесть миллионов евро.

В то же время «Полесье» уже официально продлило контракт с полузащитником Эдуардом Сарапием, закрепив ключевого игрока команды на будущее.

Комментарии 1
Urets
Дарма, був чудовий шанс стати постійним гравцем збірної. 
Ответить
-1
