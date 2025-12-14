ОФИЦИАЛЬНО. Полесье продлило контракт с ключевым футболистом

Житомирское «Полесье» официально объявило о продлении контракта с украинским защитником Эдуардом Сарапием. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Желаем Эдуарду стабильной и яркой игры, новых побед вместе с «Полесьем» и дальнейшим прогрессом. Пусть каждый матч приносит уверенность, положительный результат и радость болельщикам», – говорится в сообщении.

По официальной информации, новый контракт игрока действует до конца июня 2030 года. О финансовых условиях никакой официальной информации нет.

Сарапий присоединился к «стае» в июле 2024 года. За это время в составе «Полесья» защитник провел 49 матчей и отличился 4 забитыми мячами.