ОФИЦИАЛЬНО. Полесье продлило контракт с ключевым футболистом

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 14:16 | Обновлено 14 декабря 2025, 14:17
Эдуард Сарапий остается в Житомире до лета 2030 года

ФК Полесье. Эдуард Сарапий

Житомирское «Полесье» официально объявило о продлении контракта с украинским защитником Эдуардом Сарапием. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Желаем Эдуарду стабильной и яркой игры, новых побед вместе с «Полесьем» и дальнейшим прогрессом. Пусть каждый матч приносит уверенность, положительный результат и радость болельщикам», – говорится в сообщении.

По официальной информации, новый контракт игрока действует до конца июня 2030 года. О финансовых условиях никакой официальной информации нет.

Сарапий присоединился к «стае» в июле 2024 года. За это время в составе «Полесья» защитник провел 49 матчей и отличился 4 забитыми мячами.

Эдуард Сарапий Полесье Житомир продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
