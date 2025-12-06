Другие новости06 декабря 2025, 01:50 |
77
0
ФОТО. 17-летний футболист умер после продолжительной болезни
Покойся с миром, Икер Арриола...
06 декабря 2025, 01:50 |
77
0
17-летний игрок академии «Уэстон ФК» Икер Арриола умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Об этом сообщили в соцсетях проекта Rising Ballers.
Арриола считался одним из самых перспективных футболистов клуба, а сообщество активно поддерживало его во время лечения.
Пост с новостью вызвал сотни комментариев и соболезнований от фанатов и спортсменов.
Смерть Икера Арриолы стала тяжелым ударом для «Уэстон ФК» и всей молодежной футбольной среды в США.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 декабря 2025, 21:10 70
В Вашингтоне прошла жеребьевка финального раунда чемпионата мира
Футбол | 05 декабря 2025, 07:49 14
Кристиан Биловар восстановился после травмы
Теннис | 05.12.2025, 22:05
Футбол | 05.12.2025, 10:01
Футбол | 05.12.2025, 23:38
Комментарии 0
Популярные новости
04.12.2025, 08:23 30
04.12.2025, 01:59 4
04.12.2025, 09:00 9
04.12.2025, 17:55 1
04.12.2025, 00:07 1
05.12.2025, 07:40 11
04.12.2025, 08:02 4