ФОТО. 17-летний футболист умер после продолжительной болезни

Покойся с миром, Икер Арриола...

06 декабря 2025, 01:50 |
77
0
ФОТО. 17-летний футболист умер после продолжительной болезни
Instagram. Икер Арриола

17-летний игрок академии «Уэстон ФК» Икер Арриола умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Об этом сообщили в соцсетях проекта Rising Ballers.

Арриола считался одним из самых перспективных футболистов клуба, а сообщество активно поддерживало его во время лечения.

Пост с новостью вызвал сотни комментариев и соболезнований от фанатов и спортсменов.

Смерть Икера Арриолы стала тяжелым ударом для «Уэстон ФК» и всей молодежной футбольной среды в США.

Максим Лапченко Источник: Instagram
