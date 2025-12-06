ФОТО. 17-летний футболист умер после продолжительной болезни

17-летний игрок академии «Уэстон ФК» Икер Арриола умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Об этом сообщили в соцсетях проекта Rising Ballers.

Арриола считался одним из самых перспективных футболистов клуба, а сообщество активно поддерживало его во время лечения.

Пост с новостью вызвал сотни комментариев и соболезнований от фанатов и спортсменов.

Смерть Икера Арриолы стала тяжелым ударом для «Уэстон ФК» и всей молодежной футбольной среды в США.