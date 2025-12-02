ФЕДОРЧУК: «Сыграл как Муня – это было наивысшей похвалой»

1 декабря умер знаменитый полузащитник киевского «Динамо» Владимир Мунтян.

Своими воспоминаниями о нем поделился в беседе с корреспондентом Sport.ua известный футболист и тренер Олег Федорчук:

– «Сыграл, как Мунья» – во времена, когда я был футболистом, это была высшая похвала. Потому что ты сыграл, как «звезда» киевского гранда Владимир Мунтян – технически, изысканно, креативно. В этих компонентах ему не было равных… Мы были с Владимиром Федоровичем в дружеских отношениях много лет.

– А когда ваши пути впервые пересеклись?

– На юношеском уровне я выступал за житомирский «Спартак», а Мунтян тогда тренировал киевское «Динамо». Мне посчастливилось забить победный гол и, похоже, я попал на «карандаш» к Мунтяну. Потому что когда он возглавил киевский СКА, то позаботился, чтобы я оказался среди его подопечных. Одну из первых тренировок под его руководством я запомнил надолго.

Шла отработка фланговых забеганий с передачей на линию штрафной площади с завершающим ударом в одно касание. Мунтян решил продемонстрировать, чего от нас требует, и трижды подряд мяч после его «выстрелов» сбивал паутину с верхних углов ворот! А потом непринужденно сказал: «Теперь ваша очередь». Легко догадаться, что у нас ничего не получилось, потому что мы были поражены увиденным, почувствовав, насколько нам далеко.

Кстати, когда я уже работал тренером, то именно Мунтян сменил меня у руля «Оболони». А в 2005 году возглавляемая мной «Таврия» разгромила «Ворсклу», и через тур Мунтян был вынужден уйти с должности главного тренера полтавской команды. Такова футбольная жизнь.

– Мунтян был выдающимся футболистом, но на тренерском поприще значимых успехов не достиг. Почему?

– Наверное, потому что был очень амбициозным, требовательным и хотел создать команду наподобие «Динамо» его времен. Однако это было нереально, поскольку в его распоряжении априори не могло быть исполнителей такого класса.

Мунтян ушел в мир иной, но его всегда будут помнить настоящие ценители футбола. В Киеве в феврале уже много лет проводится традиционный турнир на призы Владимира Мунтяна, на котором начинали свой путь к вершинам спортивного мастерства уже несколько известных игроков. Только вот следующий будет уже Мемориалом Владимира Мунтяна.