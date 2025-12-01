Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 14:53
В Динамо отреагировали на смерть легендарного Мунтяна

Владимира не стало на 80-м году жизни

В киевском «Динамо» отреагировали на смерть легендарного экс-футболиста столичного клуба Владимира Мунтяна:

«Умер Владимир Мунтян. 1 декабря на 80-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни легендарный игрок «Динамо» Владимир Мунтян.

В составе «бело-синих» Владимир Федорович семь раз становился чемпионом СССР, дважды завоевал национальный Кубок, а также стал обладателем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА в 1975 году.

Семья ФК «Динамо» (Киев) выражает глубокие соболезнования всем родным и близким. Вечная память, Владимир Федорович».

Динамо Киев смерть Владимир Мунтян Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
