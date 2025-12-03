Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 03:37 | Обновлено 03 декабря 2025, 03:59
ВИДЕО. Динамо опубликовало видеоролик в память о Владимире Мунтяне

Знаменитый футболист столичного клуба ушел из жизни 1 декабря в 79 лет

03 декабря 2025, 03:37 | Обновлено 03 декабря 2025, 03:59
ФК Динамо. Владимир Мунтян

1 декабря на 80-м году после продолжительной болезни ушел из жизни легендарный игрок «Динамо» Владимир Мунтян.

В составе бело-синих Владимир Мунтян 7 раз стал чемпионом СССР, дважды завоевал национальный Кубок.

Также знаменитый футболист стал обладателем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА в 1975 году.

В киевском Динамо опубликовали видеоролик о жизненном пути легенды «Динамо» Владимира Мунтяна.

ВИДЕО. Динамо опубликовало видеоролик в память о Владимире Мунтяне

Владимир Мунтян Динамо Киев
Николай Степанов
