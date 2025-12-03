Украина. Премьер лига03 декабря 2025, 03:37 | Обновлено 03 декабря 2025, 03:59
ВИДЕО. Динамо опубликовало видеоролик в память о Владимире Мунтяне
Знаменитый футболист столичного клуба ушел из жизни 1 декабря в 79 лет
1 декабря на 80-м году после продолжительной болезни ушел из жизни легендарный игрок «Динамо» Владимир Мунтян.
В составе бело-синих Владимир Мунтян 7 раз стал чемпионом СССР, дважды завоевал национальный Кубок.
Также знаменитый футболист стал обладателем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА в 1975 году.
В киевском Динамо опубликовали видеоролик о жизненном пути легенды «Динамо» Владимира Мунтяна.
ВИДЕО. Динамо опубликовало видеоролик в память о Владимире Мунтяне
