1 декабря на 80-м году после продолжительной болезни ушел из жизни легендарный игрок «Динамо» Владимир Мунтян.

В составе бело-синих Владимир Мунтян 7 раз стал чемпионом СССР, дважды завоевал национальный Кубок.

Также знаменитый футболист стал обладателем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА в 1975 году.

В киевском Динамо опубликовали видеоролик о жизненном пути легенды «Динамо» Владимира Мунтяна.

ВИДЕО. Динамо опубликовало видеоролик в память о Владимире Мунтяне