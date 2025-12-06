Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 23:14 |
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»

Йожеф раскритиковал уровень Герреро

Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал уровень нападающего столичного гранда панамца Эдуардо Герреро.

«Когда Динамо подписывало Герреро из Зари, он там неплохо выглядел. А пришел в Динамо и его нет. Я посмотрел на него, ну слабый футболист», – сказал Йожеф Сабо.

В этом сезоне Герреро провел за «Динамо» 22 матча, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

Йожеф Сабо Эдуардо Герреро Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
