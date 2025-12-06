Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал уровень нападающего столичного гранда панамца Эдуардо Герреро.

«Когда Динамо подписывало Герреро из Зари, он там неплохо выглядел. А пришел в Динамо и его нет. Я посмотрел на него, ну слабый футболист», – сказал Йожеф Сабо.

В этом сезоне Герреро провел за «Динамо» 22 матча, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

