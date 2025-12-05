Ливерпуль опубликовал пост в честь дня рождения Диогу Жоты
Нападающему 4 декабря исполнилось бы 29 лет
Ливерпуль» опубликовал пост в честь дня рождения Диогу Жоты. Нападающему, трагически погибшему летом в результате ДТП, 4 декабря исполнилось бы 29 лет.
«Сегодня, как и каждый день, мы вспоминаем Диогу Жоту, которому могло бы исполниться 29 лет.
Вся наша любовь, мысли и молитвы остаются с его супругой Рут, его детьми, родителями, всей семьей и друзьями, а также с родственниками его брата Андре.
Навсегда в наших сердцах, навсегда наш номер 20», – говорится в обращении клуба.
Today, as every day, we remember Diogo Jota on what would have been his 29th birthday.— Liverpool FC (@LFC) December 4, 2025
All of our love, thoughts and prayers continue to be with his wife Rute, his children, parents and all of his family and friends, as well as those of his brother, Andre.
Forever in our… pic.twitter.com/FdMXbNADgp
