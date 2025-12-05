Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль опубликовал пост в честь дня рождения Диогу Жоты
Англия
05 декабря 2025, 02:25 |
Ливерпуль опубликовал пост в честь дня рождения Диогу Жоты

Нападающему 4 декабря исполнилось бы 29 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Жота

Ливерпуль» опубликовал пост в честь дня рождения Диогу Жоты. Нападающему, трагически погибшему летом в результате ДТП, 4 декабря исполнилось бы 29 лет.

«Сегодня, как и каждый день, мы вспоминаем Диогу Жоту, которому могло бы исполниться 29 лет.

Вся наша любовь, мысли и молитвы остаются с его супругой Рут, его детьми, родителями, всей семьей и друзьями, а также с родственниками его брата Андре.

Навсегда в наших сердцах, навсегда наш номер 20», – говорится в обращении клуба.

Диогу Жота Ливерпуль Английская Премьер-лига ДТП смерть
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
