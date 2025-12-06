В воскресенье, 7 декабря, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Металлист 1925» и «Верес». Игра пройдет в городе Житомире на поле «Центрального городского стадиона «Полесье», матч начнется в 15:30.

Металлист 1925

Харьковчане не сумели добиться для себя благоприятного результата в последнем туре, хотя предпосылки к этому были более чем весомые. Соперником «Металлиста 1925» был «Эпицентр» — команда, отчаянно борющаяся за выживание. К тому же в домашних матчах команда из Каменца-Подольского до этого момента не набирала ни одного очка в текущем сезоне. Однако вместо победы харьковчанам пришлось довольствоваться лишь одним баллом.

Причин для этого оказалось сразу несколько. Во-первых, «Эпицентр» продемонстрировал, что является по-настоящему боеспособным коллективом, который постепенно адаптировался к ритму и уровню Украинской Премьер-лиги. Во-вторых, «Металлист 1925» с первых минут выглядел удивительно нервозно: большое количество необязательных ошибок в дебюте встречи лишь подогревало уверенность соперника. В-третьих, команда Младена Бартуловича вновь столкнулась с проблемой реализации — голевых моментов у харьковчан было достаточно, но довести хотя бы один из них до логического завершения так и не удалось. А в подобных напряжённых матчах действует простое футбольное правило: хочешь брать очки — забивай.

Нулевая ничья стала холодным душем и оставила «Металлист 1925» в середине турнирной таблицы — далеко не на той позиции, на которую в клубе рассчитывали после достаточно бодрого старта сезона. Теперь же харьковчан ждёт непростая развязка перед зимним перерывом. Впереди два поединка с прямыми конкурентами — «Вересом» и «Оболонью». Эти команды располагаются в таблице чуть ниже, а значит, мотивации подвинуть соперника с пути у них будет более чем достаточно. Потеря очков в оставшихся до перерыва турах может заметно осложнить положение команды и снизить её шансы на борьбу за еврокубковые места весной.

Верес

«Верес» в предыдущем туре, так же как и «Металлист 1925», завершил свой матч с самым популярным счётом 14-го тура — 0:0. Соперником ровенчан были львовские «Карпаты», от которых они отставали всего на одно очко в турнирной таблице. В итоге ничья сохранила статус-кво — обе команды остались на своих местах. Однако среди всех нулевых результатов тура именно этот поединок получился наиболее насыщенным и интересным. Обе команды создали достаточно моментов, чтобы забить как минимум по одному мячу.

Тем не менее эта ничья позволила ровенчанам продлить свою впечатляющую серию в чемпионате: команда не проигрывает уже семь матчей подряд. После болезненного разгрома от «Полесья» (1:4) в конце сентября коллектив заметно преобразился. Да, побед в этом отрезке могло быть и больше — всего две — но стабильный набор очков позволил «Вересу» оторваться от зоны стыковых матчей уже на пять баллов, что при нынешней плотности таблицы является хорошим результатом.

В поединке против «Карпат» после травмы наконец вернулся Денис Ндукве. Он провёл на поле около десяти минут, и хотя пока ещё не готов играть полный матч, его возвращение — важная новость для тренерского штаба. Перед игрой ровенчане понесли и неприятную потерю: Стамулис, который должен был выходить в стартовом составе, почувствовал спазмы задней поверхности обоих бедер прямо перед матчем. Чтобы не рисковать здоровьем футболиста, тренеры приняли решение заменить его ещё до стартового свистка. Есть вероятность, что в следующей игре он сможет выйти на поле, если восстановление пройдёт успешно.

Статистика встреч

В рамках Украинской Премьер-лиги команды встречались между собой пять раз — и статистика здесь действительно способна удивить любого. «Верес» выиграл все пять матчей, не оставив «Металлисту 1925» ни малейшего шанса. Ровенчане уверенно доминируют в этом противостоянии, и разница мячей только подчёркивает их превосходство — 13:5 в пользу красно-чёрных. Интересно, что харьковчане побеждали «Верес» всего один раз в истории официальных встреч, и произошло это давно, ещё в рамках Первой лиги.

Прогноз на противостояние

Два непримиримых коллектива вновь встретятся на поле в матче, где каждая команда будет бороться за важные очки. И «Металлист 1925», и «Верес» известны своей склонностью делить очки: в рамках Украинской Премьер-лиги только львовские «Карпаты» чаще играли вничью. Ожидается напряжённая и осторожная игра, где каждая ошибка может стоить дорого. Не исключено, что мы снова увидим повторение последнего тура, когда обе команды завершили свои матчи нулевой ничьей.

Ориентировочные составы

«Металлист 1925»: Варакута, Крупский, Шабанов, Павлюк, Салюк, Литвиненко, Калюжный, Забергджа, Рашица, Итодо, Антюх.

«Верес»: Горох, Смиян, Гончаренко, Ципот, Стамулис, Бойко, Харатин, Шарай, Весли, Тарануха, Айдин.

