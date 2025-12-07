Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 16:58 | Обновлено 07 декабря 2025, 17:37
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес

Команды не могут продолжить матч из-за проблем со светом

Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
НК Верес.

В воскресенье, 7 декабря, харьковский Металлист 1925 года в номинально домашнем матче сыграет против ровенского Вереса. Этот матч пройдет в рамках 15-го тура УПЛ.

Команды не смогли вовремя начать поединок, запланированный на 15:30 по киевскому времени. Это произошло из-за отключения света на стадионе в Житомире, где харьковчане проводят домашние матчи.

«Команды ждут, пока на стадионе в Житомире запустят генераторы и заработает искусственное освещение», – пишет клубная пресс-служба Вереса.

В итоге команды начали матч, но сумели сыграть всего 9 минут. После чего снова начались проблемы с освещением и арбитр матча остановил поединок, забрав команды с поля.

Через несколько минут матч возобновился, но команды успели сыграть всего три минуты. На 12-й минуте матча снова возникли проблемы со светом на стадионе в Житомире.

Команды пока не могут нормально продолжать матч. Свет на стадионе постоянно исчезает. Арбитр Романов снова забрал всех в раздевалки. Пока неизвестно, продолжится ли матч вообще.

Матч снова возобновился на 18 минуте, но через 2 минуты свет исчез. Арбитр матча Виталий Романов дал финальный свисток, чем известил, что матча сегодня не будет.

В нынешнем сезоне Металлист 1925 года занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после 14 сыгранных матчей. Верес находится на 10 строчке с 18 баллами.

batistuta
Довбограї! Навіщо по темряві грати зараз?
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
Kh75
стадіон не готов приймати матчі, що це за цирк???
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
в выходные надо в 9 утра начинать
Ответить
+6
mini.f
Ті функціонери УАФ, які призначают час на ігри чемпіонату України не знають, що в країні війна вже майже 4 роки... Щасливі люди...
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
DK2025
Пусть переносят игру. И во время войны зимой лучше все игры проводить где то с 10.00 до 15.00 максимум.
Ответить
+5
Dosik
А що каже регламент?Стадіон не готовий до матчу.Це не технічна поразка приймаючої сторони?
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
_9Quantum19_KhM25
"Надєїн Іван Олексійович (нар. 4 лютого 1983, Київ) — український підприємець, експерт з питань енергетики, засновник групи компаній «Укртепло» (Київ), президент «Верес» (Рівне), голова Комітету енергетичної незалежності України".
В когось ще залишилися питання, чому і що саме відбулося?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
VIPsector1
Натомість того, щоб забезпечувати проведення змагань, головний функціонер Андруша фотографується на заході, куди керована ним асоціація ще не потрапила. Єдине питання до цього мудака: віце-президент з тобою?! 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
КрысаФедя228Монзуль
Металист1925 принимающая сторона, домашний стадион они сами выбрали в Житомире, потому то на стадионе Левого берега докричались долбо#бы и их выгнали оттуда. Так что тех поражение будет не сомненно. Надо было готовиться, все знали про отключения света.
Теперь технарь влепят 
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Kh75
несколько дней назад появилась инфа в сми, что у владельца МХ  состояние 7ккк. и вот пожалуйста, кому-то явно припекло от этой суммы. уверен на 100% что будет тех.поражение. хотя бы потому что МХ почему-то всем как бельмо в глазу. незасчитанные голы еще можно вспомнить. раз уж Носов признался что на волоске висело его желание содержать клуб, то сразу же пошла атака проверки его на прочность. ох не слкчайно вся эта канитель с отключением света
Ответить
0
_9Quantum19_KhM25
Кажуть, там поряд зі стадіоном лікарня, і до цього ніколи світло на стадіоні не вимикалося. Але тут чомусь наявність лікарні не допомогла. І чи не за Надєїним в'язниця плаче?
Ответить
-1
8number
Капец. Навіть на стадіоні вже забезпечити не вдається. По всій країні світла нема, по три години в день в кращому випадку (схід/центр). І покращення до літа точно не буде.
Кастрюлі-переможні, що на це скажете? Робимо відкат до камʼяного віку і продовжуємо потужно перемагать?
Світло, доречі, в Ізраїль поїхало. Там воно то є.
Ответить
-2
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Тех. поразку цифровим!
Ответить
-10
Показать Скрыть 8 ответов
