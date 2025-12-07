Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Команды не могут продолжить матч из-за проблем со светом
В воскресенье, 7 декабря, харьковский Металлист 1925 года в номинально домашнем матче сыграет против ровенского Вереса. Этот матч пройдет в рамках 15-го тура УПЛ.
Команды не смогли вовремя начать поединок, запланированный на 15:30 по киевскому времени. Это произошло из-за отключения света на стадионе в Житомире, где харьковчане проводят домашние матчи.
«Команды ждут, пока на стадионе в Житомире запустят генераторы и заработает искусственное освещение», – пишет клубная пресс-служба Вереса.
В итоге команды начали матч, но сумели сыграть всего 9 минут. После чего снова начались проблемы с освещением и арбитр матча остановил поединок, забрав команды с поля.
Через несколько минут матч возобновился, но команды успели сыграть всего три минуты. На 12-й минуте матча снова возникли проблемы со светом на стадионе в Житомире.
Команды пока не могут нормально продолжать матч. Свет на стадионе постоянно исчезает. Арбитр Романов снова забрал всех в раздевалки. Пока неизвестно, продолжится ли матч вообще.
Матч снова возобновился на 18 минуте, но через 2 минуты свет исчез. Арбитр матча Виталий Романов дал финальный свисток, чем известил, что матча сегодня не будет.
В нынешнем сезоне Металлист 1925 года занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после 14 сыгранных матчей. Верес находится на 10 строчке с 18 баллами.
Теперь технарь влепят
Кастрюлі-переможні, що на це скажете? Робимо відкат до камʼяного віку і продовжуємо потужно перемагать?
Світло, доречі, в Ізраїль поїхало. Там воно то є.