В воскресенье, 7 декабря, в рамках 15-го тура Украинской Премьер-лиги состоится матч между «Металлистом 1925» и «Вересом».

Поединок примет «Центральный стадион» в Житомире. Начало встречи запланировано на 15:30 по киевскому времени.

После 14 сыгранных матчей «Металлист 1925» имеет в своем активе 21 балл и занимает восьмую позицию. «Верес» за аналогичное количество матчей набрал 18 очков и идет десятым.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Металлист 1925 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

