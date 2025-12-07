Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Металлист 1925
07.12.2025 15:30 - : -
Верес
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 09:26 | Обновлено 07 декабря 2025, 09:28
Металлист 1925 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок 15-го тура УПЛ состоится 7 декабря в 15:30 по Киеву

ФК Металлист 1925

В воскресенье, 7 декабря, в рамках 15-го тура Украинской Премьер-лиги состоится матч между «Металлистом 1925» и «Вересом».

Поединок примет «Центральный стадион» в Житомире. Начало встречи запланировано на 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После 14 сыгранных матчей «Металлист 1925» имеет в своем активе 21 балл и занимает восьмую позицию. «Верес» за аналогичное количество матчей набрал 18 очков и идет десятым.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
