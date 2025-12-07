В воскресенье, 7 декабря, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Металлист 1925» встретится с «Вересом». Матч пройдет в Житомире на поле стадиона «Центральный», игра начнется в 15:30.

Очень интригующим выглядит противостояние этих команд. С одной стороны харьковчане, имея один из лучших по силе составов УПЛ, пытаются находиться возле первой пятерки команд, и «Верес», который уже семь поединков подряд не проиграет, и стал конкурентоспособным коллективом, против которого нелегко играть кому-либо. А учитывая, что в очных встречах ровенчане одержали гораздо больше побед, то сейчас у «Металлиста 1925» появился идеальный шанс начать возвращать долги за прошлые поражения, и тем более харьковский клуб еще ни разу не побеждал «Верес» в рамках элитного дивизиона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

