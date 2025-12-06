Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «На бумаге все четко». Кополовец – о жребии финальной части ЧМ-2026
Чемпионат мира
06 декабря 2025, 22:49 |
Не стоит обращать внимание на рейтинги, они в футбол не играют

Михаил Кополовец

Известный в прошлом футболист Михаил Кополовец эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы подопечных Сергея Реброва в финальной части ЧМ-2026 в случае, если они успешно преодолеют в марте раунд плей-офф квалификации.

«Отборочный цикл для наших ребят сложился тяжело. По ходу турнира у них далеко не все получалось, и поэтому критику следует признать справедливой. Но, на мой взгляд, даже в неудачных выступлениях следует искать позитив. В конце концов, все хорошо закончилось и напряжение удалось снять. Тем более, украинцы доказали, что в решающий момент могут, как следует настроиться, сыграть через не могу и быть вознагражденными.

Да и, справедливости ради, следует признать, что в ключевых противостояниях с исландцами фарт был на нашей стороне.

Хочется надеяться, что будет проведена работа над допущенными ошибками, потому что в плей-офф не будет времени на раскачку. И хотя сборная Украины не считается фаворитом, пожелал бы ребятам не обращать внимание на рейтинги, потому что они в футбол не играют. Еще нужно сделать два шага и ничего не остается, как прыгать выше головы. Мы верим.

Если все будет хорошо в плей-офф, то после жеребьевки мы не попали в, как говорят, группу смерти. Да, уровень мастерства игроков сборной Нидерландов несколько выше, но с теми же японцами можно побороться за второе проходное место. Более того, даже если с японцами сыграем вничью и победим тунисцев, то можно попасть в восьмерку лучших сборных, которые займут третьи места и также пробьются в 1/16 финала.

Как видите, на бумаге вроде бы все четко, теперь очень важно, чтобы подопечные Сергея Реброва оправдали надежды».

Ранее стали известны время и города возможных матчей сборной Украины на ЧМ-2026.

Комментарии
