Костюк назвал игроков Динамо, благодаря которым клуб наконец победил

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк высказался об игроках юношеской команды, которых он начал привлекать в состав.

– На матч команда вывела сразу трех молодых футболистов – Редушко, Захарченко и Пономаренко, с которыми вы работали еще недавно...

– Да, все правильно. Я уже говорил, что команде нужно обновление и свежий вздох. Эти ребята хорошо знают наши требования и точно выполняют модель игры, которую мы от них ожидаем. Именно благодаря их энергии и тому, что мы дали им шанс в старте, мы сегодня и одержали победу.

В субботу, 6 декабря 2025 года, прошел матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кудровка» и киевское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве и завершилась победой «Динамо» – 2:1.