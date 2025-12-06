Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк назвал игроков Динамо, благодаря которым клуб наконец победил
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 22:55 |
Костюк назвал игроков Динамо, благодаря которым клуб наконец победил

Исполняющий обязанности тренера похвалил молодежь

ФК Динамо. Игорь Костюк

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк высказался об игроках юношеской команды, которых он начал привлекать в состав.

– На матч команда вывела сразу трех молодых футболистов – Редушко, Захарченко и Пономаренко, с которыми вы работали еще недавно...

– Да, все правильно. Я уже говорил, что команде нужно обновление и свежий вздох. Эти ребята хорошо знают наши требования и точно выполняют модель игры, которую мы от них ожидаем. Именно благодаря их энергии и тому, что мы дали им шанс в старте, мы сегодня и одержали победу.

В субботу, 6 декабря 2025 года, прошел матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кудровка» и киевское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве и завершилась победой «Динамо» – 2:1.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Динамо Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: УПЛ-ТВ
