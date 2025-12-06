Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известная блогерша пережила большие изменения в жизни из-за игрока Динамо
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 02:32 |
250
0

Известная блогерша пережила большие изменения в жизни из-за игрока Динамо

В жизни Квитковой появилось больше футбола

06 декабря 2025, 02:32 |
250
0
Известная блогерша пережила большие изменения в жизни из-за игрока Динамо
Instagram. Дарья Квиткова и Владимир Бражко

Жена полузащитника «Динамо» Владимира Бражко Дарья Квитковая поделилась, как футбол стал неотъемлемой частью ее повседневной жизни.

«Футбола стало значительно больше. Постоянно хожу на стадион. Я уже подстроилась – у меня в багажнике теперь лежат подушки, плед, мы чай с собой берем. Левчик очень любит ходить на футбол, теперь на стадионе кричит постоянно.

Вообще я болею громко, могу даже с кем-то поссориться. Но это, типа, не ссора такая, когда вы обижаетесь друг на друга – это такая спортивная ссора, когда кто-то болеет за одну команду, мы болеем за другую», – сказала Квитко.

По теме:
ВИДЕО. Самый младший сын Месси шокировал своим проходом
ВИДЕО. Английская журналистка упала в прямом эфире
ФОТО. Экс-девушка звезды Реала начала встречаться с футболистом Шахтера
Дарья Квиткова Динамо Киев Владимир Бражко lifestyle
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Барселоне выступили с заявлением: стоит ли ждать возвращения Месси?
Футбол | 06 декабря 2025, 03:02 0
В Барселоне выступили с заявлением: стоит ли ждать возвращения Месси?
В Барселоне выступили с заявлением: стоит ли ждать возвращения Месси?

Лапорта считает это нереалистичным

Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Футбол | 05 декабря 2025, 21:10 79
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников

В Вашингтоне прошла жеребьевка финального раунда чемпионата мира

Будковский принёс победу хозяевам. Заря минимально обыграла Карпаты
Футбол | 05.12.2025, 19:55
Будковский принёс победу хозяевам. Заря минимально обыграла Карпаты
Будковский принёс победу хозяевам. Заря минимально обыграла Карпаты
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футбол | 05.12.2025, 10:01
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Футбол | 05.12.2025, 20:18
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
05.12.2025, 07:40 11
Футбол
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
04.12.2025, 01:59 4
Другие виды
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
04.12.2025, 22:39 9
Футбол
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
04.12.2025, 08:02 4
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
04.12.2025, 06:51
Бокс
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 31
Футбол
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
05.12.2025, 08:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем