Известная блогерша пережила большие изменения в жизни из-за игрока Динамо

Жена полузащитника «Динамо» Владимира Бражко Дарья Квитковая поделилась, как футбол стал неотъемлемой частью ее повседневной жизни.

«Футбола стало значительно больше. Постоянно хожу на стадион. Я уже подстроилась – у меня в багажнике теперь лежат подушки, плед, мы чай с собой берем. Левчик очень любит ходить на футбол, теперь на стадионе кричит постоянно.

Вообще я болею громко, могу даже с кем-то поссориться. Но это, типа, не ссора такая, когда вы обижаетесь друг на друга – это такая спортивная ссора, когда кто-то болеет за одну команду, мы болеем за другую», – сказала Квитко.