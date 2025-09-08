Известна цена обручального кольца, которое Бражко подарил Квитковой 

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Владимир Бражко решил сделать предложение своей девушке.

Известная блогерша Дарья Квиткова встречается с Бражко ориентировочно с мая 2025 года. 6 сентября она в социальных сетях обнародовала фото, как футболист сделал ей предложение. Квиткова ответила «тысячу раз да».

На признании в любви футболист порадовал Дарьи обручальным кольцом Constellation Pear Shape Diamond Engagement Ring, стоимость такого кольца составляет 8 тысяч 400 долларов (почти 350 тысяч гривен).

Модель кольца выполнена из белого золота. Центральный бриллиант в форме груши весом 1,27 карата окружен паве из мелких бриллиантов, что создает эффект сияния и добавляет роскоши. Общий вес камней в украшении - 2,33 карата.

Отметим, что Даше сейчас 27 лет. В январе 2023 года она рассталась с ведущим Никитой Добрыниным, с которым сыграла свадьбу летом 2020 года. Сейчас девушка сама воспитывает сына.