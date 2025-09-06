Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 сентября 2025, 21:17 | Обновлено 06 сентября 2025, 21:24
Бражко сделал предложение девушке, которой нравился Мудрик. Уже есть ответ

Дарья Квиткова ответила «да»

Бражко сделал предложение девушке, которой нравился Мудрик. Уже есть ответ
Instagram. Дарья Квиткова и Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Владимир Бражко решил сделать предложение своей девушке.

Известная блогерша Дарья Квиткова встречается с Бражко ориентировочно с мая 2025 года.

6 сентября она в социальных сетях обнародовала фото, как футболист сделал ей предложение. Квиткова ответила «тысячу раз да».

Отметим, что Даше сейчас 27 лет. В январе 2023 года она рассталась с ведущим Никитой Добрыниным, с которым сыграла свадьбу летом 2020 года. Сейчас девушка сама воспитывает сына.

Ранее блогер Квиткова призналась в симпатии к вингеру «Челси» Михаилу Мудрику.

Дарья Квиткова Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев lifestyle фото
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
