Бражко сделал предложение девушке, которой нравился Мудрик. Уже есть ответ
Дарья Квиткова ответила «да»
Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Владимир Бражко решил сделать предложение своей девушке.
Известная блогерша Дарья Квиткова встречается с Бражко ориентировочно с мая 2025 года.
6 сентября она в социальных сетях обнародовала фото, как футболист сделал ей предложение. Квиткова ответила «тысячу раз да».
Отметим, что Даше сейчас 27 лет. В январе 2023 года она рассталась с ведущим Никитой Добрыниным, с которым сыграла свадьбу летом 2020 года. Сейчас девушка сама воспитывает сына.
Ранее блогер Квиткова призналась в симпатии к вингеру «Челси» Михаилу Мудрику.
