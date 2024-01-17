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  4. ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
Англия
17 января 2024, 07:49 |
473
1

ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит

Даша Квиткова хотела бы пойти на свидание с Михаилом

17 января 2024, 07:49 |
473
1
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Звездная украинская блогерша и победительница шоу «Холостяк» Даша Квиткова призналась в симпатии к 23-летнему футболисту сборной Украины и лондонского «Челси» Михаилу Мудрику.

Квиткова посетила программу «Такі страви» на YouTube-канале Даши Астафьевой, на которой у нее спросили о личной жизни и с кем бы она хотела пойти на свидание.

«Мудрик просто мне попадается сейчас постоянно в рекомендациях. Я на него тупо залипаю. Так понимаю, что он немного младше меня, я так думаю. Не знаю сколько ему лет. Ставлю ему эти лайки, но он что-то меня не замечает. Миша, пожалуйста, я уже устала лайкать твои фотки! Сбросьте ему, пожалуйста, этот выпуск», – сказала Квиткова.

Отметим, что Даше сейчас 25 лет. В январе 2023 года она рассталась с ведущим Никитой Добрыниным, с которым сыграла свадьбу летом 2020 года.

Михаилу приписывают роман с моделью Виолеттой Грачевой, у которой есть паспорт рф. Девушка недавно убрал флаг россии со страницы в Instagram и заявляла, что любит украинский народ. Сам Михаил никак не предавал публичной огласке свою личную жизнь и не афишировал возможные отношения с Виолеттой.

ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит

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Михаил Мудрик фото lifestyle
Источник Sport.ua
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