ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
Даша Квиткова хотела бы пойти на свидание с Михаилом
Звездная украинская блогерша и победительница шоу «Холостяк» Даша Квиткова призналась в симпатии к 23-летнему футболисту сборной Украины и лондонского «Челси» Михаилу Мудрику.
Квиткова посетила программу «Такі страви» на YouTube-канале Даши Астафьевой, на которой у нее спросили о личной жизни и с кем бы она хотела пойти на свидание.
«Мудрик просто мне попадается сейчас постоянно в рекомендациях. Я на него тупо залипаю. Так понимаю, что он немного младше меня, я так думаю. Не знаю сколько ему лет. Ставлю ему эти лайки, но он что-то меня не замечает. Миша, пожалуйста, я уже устала лайкать твои фотки! Сбросьте ему, пожалуйста, этот выпуск», – сказала Квиткова.
Отметим, что Даше сейчас 25 лет. В январе 2023 года она рассталась с ведущим Никитой Добрыниным, с которым сыграла свадьбу летом 2020 года.
Михаилу приписывают роман с моделью Виолеттой Грачевой, у которой есть паспорт рф. Девушка недавно убрал флаг россии со страницы в Instagram и заявляла, что любит украинский народ. Сам Михаил никак не предавал публичной огласке свою личную жизнь и не афишировал возможные отношения с Виолеттой.
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
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