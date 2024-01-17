Звездная украинская блогерша и победительница шоу «Холостяк» Даша Квиткова призналась в симпатии к 23-летнему футболисту сборной Украины и лондонского «Челси» Михаилу Мудрику.

Квиткова посетила программу «Такі страви» на YouTube-канале Даши Астафьевой, на которой у нее спросили о личной жизни и с кем бы она хотела пойти на свидание.

«Мудрик просто мне попадается сейчас постоянно в рекомендациях. Я на него тупо залипаю. Так понимаю, что он немного младше меня, я так думаю. Не знаю сколько ему лет. Ставлю ему эти лайки, но он что-то меня не замечает. Миша, пожалуйста, я уже устала лайкать твои фотки! Сбросьте ему, пожалуйста, этот выпуск», – сказала Квиткова.

Отметим, что Даше сейчас 25 лет. В январе 2023 года она рассталась с ведущим Никитой Добрыниным, с которым сыграла свадьбу летом 2020 года.

Михаилу приписывают роман с моделью Виолеттой Грачевой, у которой есть паспорт рф. Девушка недавно убрал флаг россии со страницы в Instagram и заявляла, что любит украинский народ. Сам Михаил никак не предавал публичной огласке свою личную жизнь и не афишировал возможные отношения с Виолеттой.

ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит