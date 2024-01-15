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  4. ВИДЕО. Мудрик подарил мармеладку восторженному болельщику
Англия
15 января 2024, 14:37 |
139
3

ВИДЕО. Мудрик подарил мармеладку восторженному болельщику

Английский фанат был очень рад встрече с украинцем

15 января 2024, 14:37 |
139
3
ВИДЕО. Мудрик подарил мармеладку восторженному болельщику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

13 января 2024 года состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Фулхэмом». Победу со счетом 1:0 одержали хозяева поля.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик провел весь матч на скамейке запасных, так и не появившись на поле. Однако даже при таких условиях сумел привлечь внимание болельщиков.

В сети появилось видео, на котором восторженный фанат «Челси» очень эмоционально реагирует на встречу с 23-летним футболистом, после чего Михаил дарит ему мармеладку в виде сердца.

ВИДЕО. Мудрик подарил мармеладку восхищенному болельщику

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Андрій Шевченко
Більш підерастичний вчинок важко уявити....ну  хіба що якшання з кацапнею.
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kadaad
Будет раздавать болельщикам мармеладки со скамьи запасных. При этом тренере он явно в Челси не заиграет.
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