ВИДЕО. Мудрик подарил мармеладку восторженному болельщику

13 января 2024 года состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Фулхэмом». Победу со счетом 1:0 одержали хозяева поля.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик провел весь матч на скамейке запасных, так и не появившись на поле. Однако даже при таких условиях сумел привлечь внимание болельщиков.

В сети появилось видео, на котором восторженный фанат «Челси» очень эмоционально реагирует на встречу с 23-летним футболистом, после чего Михаил дарит ему мармеладку в виде сердца.

ВИДЕО. Мудрик подарил мармеладку восхищенному болельщику