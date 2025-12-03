Стало известно, на каком турнире планирует возвращение в теннис Калинина

28-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина заявлена в квалификации турнира WTA 125 в Лиможе, Франция.

Калинина не играла на соревнованиях со 2 июня, когда не сумела доиграть встречу первого раунда в Бари, Италия. Причины шестимесячного перерыва Калининой пока что неизвестны.

Соревнования в Лиможе пройдут с 8 по 14 декабря на хардовых покрытиях в помещении. Действующей чемпионкой является Виктория Голубич.

Калинина в 2022 году завоевал трофей турнира в Лиможе, обыграв на своем пути Кароль Монне, Дженни Лим, Чжан Шуай, Анну Блинкову и Клару Таусон.

В рейтинге WTA Калинина занимает 157-е место. В этом сезоне она провела 22 матча и добыла девять побед – в январе Ангелина добралась до полуфинала пятисотника в Брисбене.