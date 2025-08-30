Минус Андреева. Определена половина участниц 1/8 финала US Open 2025
В ночь на 30 августа завершились все поединки третьего раунда в верхней части сетки
В ночь на 30 августа завершились все матчи третьего раунда Открытого чемпионата США 2025 в верхней части сетки женского одиночного разряда.
Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Лейлу Фернандес и далее встретится с Кристиной Букшей, которая выбила 19-ю сеяную Элизе Мертенс.
Маркета Вондроушова добыла победу над Жасмин Паолини. На старте второй недели мейджора чешка поборется против Елены Рыбакиной – представительница Казахстана оказалась сильнее Эммы Радукану.
Тейлор Таунсенд в статусе андердога наказала пятую сеяную Мирру Андрееву. Следующей соперницей Тейлор будет Барбора Крейчикова – экс-вторая ракетка мира справилась с Эммой Наварро.
Прошлогодняя финалистка US Open Джессика Пегула в двух сетах обыграла Викторию Азаренко. За выход в четвертьфинал слэма Джессика встретится с Энн Ли, которая одолела квалифайера Присциллу Хон.
Вечером 30 числа и в ночь на 31 августа на мейджоре в Нью-Йорке пройдут поединки третьего круга в нижней части сетки. Свой матч 1/16 финала против Диан Парри сыграет и Марта Костюк.
US Open 2025. 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Лейла Фернандес [31] – 6:3, 7:6 (7:2)
Элизе Мертенс [19] – Кристина Букша – 6:3, 5:7, 3:6
Елена Рыбакина [9] – Эмма Радукану – 6:1, 6:2
Маркета Вондроушова – Жасмин Паолини [7] – 7:6 (7:4), 6:1
Джессика Пегула [4] – Виктория Азаренко – 6:1, 7:5
Присцилла Хон [Q] – Энн Ли – 5:7, 3:6
Эмма Наварро [10] – Барбора Крейчикова – 6:4, 4:6, 4:6
Тейлор Таунсенд – Мирра Андреева [5] – 7:5, 6:2
US Open 2025. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] –
Елена Рыбакина [9] – Маркета Вондроушова
Джессика Пегула [4] – Энн Ли
Барбора Крейчикова – Тейлор Таунсенд
