Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Минус Андреева. Определена половина участниц 1/8 финала US Open 2025
US Open
30 августа 2025, 09:35 |
679
0

Минус Андреева. Определена половина участниц 1/8 финала US Open 2025

В ночь на 30 августа завершились все поединки третьего раунда в верхней части сетки

30 августа 2025, 09:35 |
679
0
Минус Андреева. Определена половина участниц 1/8 финала US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Таунсенд

В ночь на 30 августа завершились все матчи третьего раунда Открытого чемпионата США 2025 в верхней части сетки женского одиночного разряда.

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Лейлу Фернандес и далее встретится с Кристиной Букшей, которая выбила 19-ю сеяную Элизе Мертенс.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Маркета Вондроушова добыла победу над Жасмин Паолини. На старте второй недели мейджора чешка поборется против Елены Рыбакиной – представительница Казахстана оказалась сильнее Эммы Радукану.

Тейлор Таунсенд в статусе андердога наказала пятую сеяную Мирру Андрееву. Следующей соперницей Тейлор будет Барбора Крейчикова – экс-вторая ракетка мира справилась с Эммой Наварро.

Прошлогодняя финалистка US Open Джессика Пегула в двух сетах обыграла Викторию Азаренко. За выход в четвертьфинал слэма Джессика встретится с Энн Ли, которая одолела квалифайера Присциллу Хон.

Вечером 30 числа и в ночь на 31 августа на мейджоре в Нью-Йорке пройдут поединки третьего круга в нижней части сетки. Свой матч 1/16 финала против Диан Парри сыграет и Марта Костюк.

US Open 2025. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Лейла Фернандес [31] – 6:3, 7:6 (7:2)
Элизе Мертенс [19] – Кристина Букша – 6:3, 5:7, 3:6

Елена Рыбакина [9] – Эмма Радукану – 6:1, 6:2
Маркета Вондроушова – Жасмин Паолини [7] – 7:6 (7:4), 6:1

Джессика Пегула [4] – Виктория Азаренко – 6:1, 7:5
Присцилла Хон [Q] – Энн Ли – 5:7, 3:6

Эмма Наварро [10] – Барбора Крейчикова – 6:4, 4:6, 4:6
Тейлор Таунсенд – Мирра Андреева [5] – 7:5, 6:2

US Open 2025. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Кристина Букша
Елена Рыбакина [9] – Маркета Вондроушова

Джессика Пегула [4] – Энн Ли
Барбора Крейчикова – Тейлор Таунсенд

По теме:
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 30 августа
Экс-вторая ракетка впервые с триумфального Уимблдона вышла в 4-й раунд GS
US Open 2025 Арина Соболенко Лейла Фернандес Элизе Мертенс Кристина Букша Елена Рыбакина Эмма Радукану Маркета Вондроушова Жасмин Паолини Джессика Пегула Виктория Азаренко Присцилла Хон Энн Ли Эмма Наварро Барбора Крейчикова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Бокс | 30 августа 2025, 08:39 1
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером

Организация отложила дедлайн переговоров до 22 сентября

Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 30 августа 2025, 07:59 29
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб

«Бенфика» может приобрести Михаила

Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
Футбол | 29.08.2025, 13:32
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Футбол | 29.08.2025, 19:16
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Металлист 1925 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 30.08.2025, 07:15
Металлист 1925 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
28.08.2025, 13:46 23
Хоккей
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 289
Футбол
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
29.08.2025, 12:24 5
Теннис
Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
28.08.2025, 22:55 103
Футбол
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем