Минус Андреева. Определена половина участниц 1/8 финала US Open 2025

В ночь на 30 августа завершились все матчи третьего раунда Открытого чемпионата США 2025 в верхней части сетки женского одиночного разряда.

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Лейлу Фернандес и далее встретится с Кристиной Букшей, которая выбила 19-ю сеяную Элизе Мертенс.

Маркета Вондроушова добыла победу над Жасмин Паолини. На старте второй недели мейджора чешка поборется против Елены Рыбакиной – представительница Казахстана оказалась сильнее Эммы Радукану.

Тейлор Таунсенд в статусе андердога наказала пятую сеяную Мирру Андрееву. Следующей соперницей Тейлор будет Барбора Крейчикова – экс-вторая ракетка мира справилась с Эммой Наварро.

Прошлогодняя финалистка US Open Джессика Пегула в двух сетах обыграла Викторию Азаренко. За выход в четвертьфинал слэма Джессика встретится с Энн Ли, которая одолела квалифайера Присциллу Хон.

Вечером 30 числа и в ночь на 31 августа на мейджоре в Нью-Йорке пройдут поединки третьего круга в нижней части сетки. Свой матч 1/16 финала против Диан Парри сыграет и Марта Костюк.

US Open 2025. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Лейла Фернандес [31] – 6:3, 7:6 (7:2)

Элизе Мертенс [19] – Кристина Букша – 6:3, 5:7, 3:6

Елена Рыбакина [9] – Эмма Радукану – 6:1, 6:2

Маркета Вондроушова – Жасмин Паолини [7] – 7:6 (7:4), 6:1

Джессика Пегула [4] – Виктория Азаренко – 6:1, 7:5

Присцилла Хон [Q] – Энн Ли – 5:7, 3:6

Эмма Наварро [10] – Барбора Крейчикова – 6:4, 4:6, 4:6

Тейлор Таунсенд – Мирра Андреева [5] – 7:5, 6:2

US Open 2025. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Кристина Букша

Елена Рыбакина [9] – Маркета Вондроушова

Джессика Пегула [4] – Энн Ли

Барбора Крейчикова – Тейлор Таунсенд