Экс-вторая ракетка впервые с триумфального Уимблдона вышла в 4-й раунд GS

Барбора Крейчикова с камбеком переиграла Эмму Наварро в 1/16 финала US Open

Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Бывшая вторая ракетка мира Барбора Крейчикова (WTA 62) пробилась в четвертый раунд Открытого чемпионата США 2025.

В третьем круге чешка в трех сетах с камбеком переиграла 10-ю сеяную Эмму Наварро (США, WTA 11) за 2 часа и 31 минуту.

US Open 2025. 1/16 финала

Эмма Наварро (США) [10] – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:4, 4:6, 4:6

Крейчикова и Наварро провели второе очное противостояние. В начале июле Барбора уступила Эмме в 1/16 финала Уимблдона.

Барбора на US Open 2025 также уже успела пройти Викторию Мбоко и Моюку Утидзиму. Ее следующей оппоненткой будет Тейлор Таунсенд, которая в своем поединке третьего круга сенсационно выбила Мирру Андрееву.

Крейчикова впервые с Уимблдона-2024, на котором она взяла трофей, вышла во вторую неделю Grand Slam. Всего у Барборы теперь девять выходов в четвертый раунд на мейджорах за карьеру.

