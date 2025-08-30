Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Пятая сеяная Андреева вылетела с US Open, проиграв 139-й ракетке мира
WTA
30 августа 2025, 08:46 |
218
1

Пятая сеяная Андреева вылетела с US Open, проиграв 139-й ракетке мира

Тейлор Таунсенд сотворила приятную сенсацию, одолев «нейтралку» в матче 1/16 финала

30 августа 2025, 08:46 |
218
1
Пятая сеяная Андреева вылетела с US Open, проиграв 139-й ракетке мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Таунсенд

Американская теннисистка Тейлор Таунсенд (WTA 139) сенсационно пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2025.

В третьем раунде американка в двух сетах переиграла «нейтральную» пятую ракетку мира Мирру Андрееву за 1 час и 17 минут.

US Open 2025. 1/16 финала

Тейлор Таунсенд (США) – Мирра Андреева [5] – 7:5, 6:2

Во второй партии Тейлор отдала первые два гейма, но взяла шесть последующих, повесив россиянке скрытую баранку.

Таунсенд, которая является лидером парного рейтинга WTA, на втором турнире Grand Slam подряд выходит во вторую неделю. Также для Тейлор эта победа стала третьей в карьере над теннисистками из первой пятерки.

На US Open Таунсенд, помимо Андреевой, также выбила Антонию Ружич и Алену Остапенко. Ее следующей оппоненткой будет Барбора Крейчикова.

По теме:
Восьмая ракетка мира покинула US Open 2025, проиграв матч 1/16 финала
ВИДЕО. Розгром: как Рыбакина и Радукану определили участницу 1/8 финала USO
Новак Джокович – Кэмерон Норри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тейлор Таунсенд Мирра Андреева US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
Футбол | 29 августа 2025, 11:21 2
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната

Артем пожелал удачи футболистам сборной Украины

ВИДЕО. Два суперкамбека: на US Open за день сыграно пять пятисетовиков
Теннис | 29 августа 2025, 11:52 0
ВИДЕО. Два суперкамбека: на US Open за день сыграно пять пятисетовиков
ВИДЕО. Два суперкамбека: на US Open за день сыграно пять пятисетовиков

Майхжак, Риеди, Коболли, Альтмайер и Пол одержали победы в драматичных встречах

Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Футбол | 29.08.2025, 09:11
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Металлист 1925 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 30.08.2025, 07:15
Металлист 1925 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Футбол | 29.08.2025, 19:16
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
З першого прочитав:" П'яна сіяна...".😂
Ответить
0
Популярные новости
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
Достойная игра волков и камбэк фиалок. Полесье снова уступило Фиорентине
Достойная игра волков и камбэк фиалок. Полесье снова уступило Фиорентине
28.08.2025, 22:50 25
Футбол
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
29.08.2025, 06:25 132
Футбол
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 26
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
28.08.2025, 22:55 103
Футбол
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем