Пятая сеяная Андреева вылетела с US Open, проиграв 139-й ракетке мира

Американская теннисистка Тейлор Таунсенд (WTA 139) сенсационно пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2025.

В третьем раунде американка в двух сетах переиграла «нейтральную» пятую ракетку мира Мирру Андрееву за 1 час и 17 минут.

US Open 2025. 1/16 финала

Тейлор Таунсенд (США) – Мирра Андреева [5] – 7:5, 6:2

Во второй партии Тейлор отдала первые два гейма, но взяла шесть последующих, повесив россиянке скрытую баранку.

Таунсенд, которая является лидером парного рейтинга WTA, на втором турнире Grand Slam подряд выходит во вторую неделю. Также для Тейлор эта победа стала третьей в карьере над теннисистками из первой пятерки.

На US Open Таунсенд, помимо Андреевой, также выбила Антонию Ружич и Алену Остапенко. Ее следующей оппоненткой будет Барбора Крейчикова.