Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
30 августа 2025, 08:55 |
ВИДЕО. Розгром: как Рыбакина и Радукану определили участницу 1/8 финала USO

Эмма не сумела ничего противопоставить Елене, уступив ей в двух сетах и взяв 3 гейма

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина и Эмма Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану (WTA 36) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В третьем раунде британка в двух сетах потерпела разгромное поражение от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 10) за 1 час и 3 минуты.

US Open 2025. 1/16 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [9] – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:1, 6:2

Это была вторая встреча соперниц. В 2022 году Эмма уступила Елене на соревнованиях в Сиднее.

Рыбакина впервые в карьере пробилась во вторую неделю US Open. Это был ее единственный мейджор, на котором она не добиралась до стадии 1/8 финала.

Следующей оппоненткой Рыбакиной будет чешка Маркета Вондроушова.

Елена Рыбакина Эмма Радукану US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
