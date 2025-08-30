ВИДЕО. Розгром: как Рыбакина и Радукану определили участницу 1/8 финала USO
Эмма не сумела ничего противопоставить Елене, уступив ей в двух сетах и взяв 3 гейма
Британская теннисистка Эмма Радукану (WTA 36) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В третьем раунде британка в двух сетах потерпела разгромное поражение от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 10) за 1 час и 3 минуты.
US Open 2025. 1/16 финала
Елена Рыбакина (Казахстан) [9] – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:1, 6:2
Это была вторая встреча соперниц. В 2022 году Эмма уступила Елене на соревнованиях в Сиднее.
Рыбакина впервые в карьере пробилась во вторую неделю US Open. Это был ее единственный мейджор, на котором она не добиралась до стадии 1/8 финала.
Следующей оппоненткой Рыбакиной будет чешка Маркета Вондроушова.
