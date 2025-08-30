Восьмая ракетка мира покинула US Open 2025, проиграв матч 1/16 финала

Чешская теннисистка и победительница Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова (WTA 60) пробилась во вторую неделю Открытого чемпионата США 2025.

В третьем раунде чешка в двух сетах переиграла восьмую ракетку мира Жасмин Паолини (WTA 8) за 1 час и 28 минут.

US Open 2025. 1/16 финала

Маркета Вондроушова (Чехия) – Жасмин Паолини (Италия) [7] – 7:6 (7:4), 6:1

Вондроушова и Паолини провели второе очное противостояние. В 2017 году Маркета одолела Жасмин в квалификации соревнований в швейцарском городе Биль.

Вондроушова в этом году в пятый раз сыграла против теннисистки из топ-10 рейтинга WTA и добыла третью победу. Всего у Маркеты теперь 15 таких викторий за карьеру.

В LIVE-рейтинге WTA Вондроушова идет на 44-м месте.

Помимо Паолини, на US Open 2025 Маркета уже также прошла Оксану Селехметьеву и Маккартни Кесслер. Ее следующей соперницей будет Елена Рыбакина.