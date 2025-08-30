Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Восьмая ракетка мира покинула US Open 2025, проиграв матч 1/16 финала
US Open
30 августа 2025, 09:03 |
413
1

Восьмая ракетка мира покинула US Open 2025, проиграв матч 1/16 финала

Маркета Вондроушова в двух сетах обыграла Жасмин Паолини в третьем раунде мейджора

30 августа 2025, 09:03 |
413
1
Восьмая ракетка мира покинула US Open 2025, проиграв матч 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Чешская теннисистка и победительница Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова (WTA 60) пробилась во вторую неделю Открытого чемпионата США 2025.

В третьем раунде чешка в двух сетах переиграла восьмую ракетку мира Жасмин Паолини (WTA 8) за 1 час и 28 минут.

US Open 2025. 1/16 финала

Маркета Вондроушова (Чехия) – Жасмин Паолини (Италия) [7] – 7:6 (7:4), 6:1

Вондроушова и Паолини провели второе очное противостояние. В 2017 году Маркета одолела Жасмин в квалификации соревнований в швейцарском городе Биль.

Вондроушова в этом году в пятый раз сыграла против теннисистки из топ-10 рейтинга WTA и добыла третью победу. Всего у Маркеты теперь 15 таких викторий за карьеру.

В LIVE-рейтинге WTA Вондроушова идет на 44-м месте.

Помимо Паолини, на US Open 2025 Маркета уже также прошла Оксану Селехметьеву и Маккартни Кесслер. Ее следующей соперницей будет Елена Рыбакина.

По теме:
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 30 августа
Минус Андреева. Определена половина участниц 1/8 финала US Open 2025
Маркета Вондроушова Жасмин Паолини US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Бокс | 30 августа 2025, 08:39 1
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером

Организация отложила дедлайн переговоров до 22 сентября

Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Футбол | 29 августа 2025, 13:57 8
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании

Компания Александра вовремя не уплатила корпоративный налог

Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Футбол | 30.08.2025, 07:45
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Футбол | 29.08.2025, 14:29
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
ВИДЕО. Как прошлогодняя финалистка US Open наказала Азаренко в 3-м раунд
Теннис | 30.08.2025, 09:11
ВИДЕО. Как прошлогодняя финалистка US Open наказала Азаренко в 3-м раунд
ВИДЕО. Как прошлогодняя финалистка US Open наказала Азаренко в 3-м раунд
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Muskrat2
Шкільний туалет з ракеткою, вайб.
Ответить
0
Популярные новости
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
28.08.2025, 23:06 1
Бокс
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 7
Футбол
Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
28.08.2025, 22:55 103
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем