Свентек во второй раз за август одолела Калинскую и вышла в 4-й круг USO-25
Ига в двух сетах обыграла россиянку и пробилась во вторую неделю мейджора в Нью-Йорке
Вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши пробилась в четвертый раунд Открытого чемпионата США 2025.
В третьем круге полька в двух сетах разобралась с «нейтральной» Анной Калинской (WTA 29) за 1 час и 58 минут.
US Open 2025. 1/16 финала
Анна Калинская [29] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:7 (2:7), 4:6
Это была третья встреча соперниц. Ига во второй раз одолела Анну – 15 августа полька обыграла россиянку в четвертьфинале тысячника в Цинциннати.
Свентек на мейджоре в Нью-Йорке в этом году, помимо Калинской, также обыграла Эмилиану Аранго и Сюзан Ламенс. Следующей оппоненткой Иги будет 13-я сеяная Екатерина Александрова.
Свентек в третий раз в карьере вышла в 1/8 финала на всех четырех турнирах Grand Slam в течение одного сезона, став первой теннисисткой, которой это удалось трижды с 2016 года после Агнешки Радваньской.
С 2000 года лишь три игрока достигали 20 выходов в 1/8 финала на мейджорах быстрее, чем Ига, которой понадобилось 27 турниров: Винус Уильямс (23), Мартина Хингис (25) и Серена Уильямс (26).
