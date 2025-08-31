Свентек во второй раз за август одолела Калинскую и вышла в 4-й круг USO-25

Вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши пробилась в четвертый раунд Открытого чемпионата США 2025.

В третьем круге полька в двух сетах разобралась с «нейтральной» Анной Калинской (WTA 29) за 1 час и 58 минут.

US Open 2025. 1/16 финала

Анна Калинская [29] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:7 (2:7), 4:6

Это была третья встреча соперниц. Ига во второй раз одолела Анну – 15 августа полька обыграла россиянку в четвертьфинале тысячника в Цинциннати.

Свентек на мейджоре в Нью-Йорке в этом году, помимо Калинской, также обыграла Эмилиану Аранго и Сюзан Ламенс. Следующей оппоненткой Иги будет 13-я сеяная Екатерина Александрова.

Свентек в третий раз в карьере вышла в 1/8 финала на всех четырех турнирах Grand Slam в течение одного сезона, став первой теннисисткой, которой это удалось трижды с 2016 года после Агнешки Радваньской.

С 2000 года лишь три игрока достигали 20 выходов в 1/8 финала на мейджорах быстрее, чем Ига, которой понадобилось 27 турниров: Винус Уильямс (23), Мартина Хингис (25) и Серена Уильямс (26).