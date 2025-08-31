Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свентек во второй раз за август одолела Калинскую и вышла в 4-й круг USO-25
US Open
31 августа 2025, 04:55 | Обновлено 31 августа 2025, 05:36
189
0

Свентек во второй раз за август одолела Калинскую и вышла в 4-й круг USO-25

Ига в двух сетах обыграла россиянку и пробилась во вторую неделю мейджора в Нью-Йорке

31 августа 2025, 04:55 | Обновлено 31 августа 2025, 05:36
189
0
Свентек во второй раз за август одолела Калинскую и вышла в 4-й круг USO-25
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши пробилась в четвертый раунд Открытого чемпионата США 2025.

В третьем круге полька в двух сетах разобралась с «нейтральной» Анной Калинской (WTA 29) за 1 час и 58 минут.

US Open 2025. 1/16 финала

Анна Калинская [29] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:7 (2:7), 4:6

Это была третья встреча соперниц. Ига во второй раз одолела Анну – 15 августа полька обыграла россиянку в четвертьфинале тысячника в Цинциннати.

Свентек на мейджоре в Нью-Йорке в этом году, помимо Калинской, также обыграла Эмилиану Аранго и Сюзан Ламенс. Следующей оппоненткой Иги будет 13-я сеяная Екатерина Александрова.

Свентек в третий раз в карьере вышла в 1/8 финала на всех четырех турнирах Grand Slam в течение одного сезона, став первой теннисисткой, которой это удалось трижды с 2016 года после Агнешки Радваньской.

С 2000 года лишь три игрока достигали 20 выходов в 1/8 финала на мейджорах быстрее, чем Ига, которой понадобилось 27 турниров: Винус Уильямс (23), Мартина Хингис (25) и Серена Уильямс (26).

По теме:
Матч завершился за 33 минуты: 435-я ракетка сыграет в 1/8 финала US Open
Ястремская с напарницей проиграла первым сеяным на US Open 2025
Синнер оформил камбек против Шаповалова и пробился в 1/8 финала US Open
Анна Калинская Ига Свёнтек US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Футбол | 30 августа 2025, 07:16 124
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби

Киевляне уже договорились о переходе Огунданы Шолы

Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Футбол | 30 августа 2025, 11:01 1
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика

Игли Таре сообщил, что стороны ведут переговоры об обмене украинца на Сантьяго Хименеса

ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Футбол | 30.08.2025, 19:06
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Футбол | 30.08.2025, 07:45
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Динамо и Шахтер узнали даты и время начала своих матчей в Лиге конференций
Футбол | 30.08.2025, 22:52
Динамо и Шахтер узнали даты и время начала своих матчей в Лиге конференций
Динамо и Шахтер узнали даты и время начала своих матчей в Лиге конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
30.08.2025, 22:33 4
Бокс
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 288
Футбол
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
29.08.2025, 01:45
Другие виды
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
29.08.2025, 13:57 9
Футбол
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
29.08.2025, 23:02 1
Футбол
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 2
Футбол
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
29.08.2025, 13:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем