Костюк в борьбе. Определены все пары 1/16 финала большого турнира в Пекине
Марта разобралась с Эллой Зайдель и далее сыграет против Александры Саснович
На хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) завершились все матчи второго раунда и были определены пары 1/16 финала.
27 сентября в Пекине состоялись поединки второго круга в верхней части сетки, по итогам которых дальше, в частности, прошла и украинская теннисистка Марта Костюк.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Костюк разгромила Эллу Зайдель со счетом 6:1, 6:1. Ее следующей соперницей будет Александра Сасанович, которая неожиданно выбила Наоми Осаку.
В субботу из представительниц Украины также сыграла Даяна Ястремская. Она не сумела выиграть свой стартовый матч – поражение Джессике Бузас Манейро.
27 числа выступления в Пекине завершили сразу восемь сеяных теннисисток. Помимо выше упомянутых Осаки и Ястремской, тысячник в Китае покинули: Клара Таусон [10] (поражение Зейнеп Сонмез), Дарья Касаткина [14] (поражение Сонай Картал), Диана Шнайдер [17] (поражение Майе Джойнт), Людмила Самсонова [19] (поражение Лоис Буассон), Виктория Мбоко [21] (поражение Анастасии Потаповой), Анна Калинская [28] (поражение Камиле Осорио).
Вторая ракетка мира и первая сеяная Ига Свентек разгромила Юань Юэ. Далее полька поборется с Осорио.
Кроме Свентек, из представительниц топ-10 рейтинга WTA свои стартовые встречи в Пекине в субботу выиграли: Джессика Пегула, Мирра Андреева и Чжэн Циньвень.
Днем ранее в Пекине прошли встречи 1/32 финала в нижней части сетки.
WTA 1000 Пекин. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Камила Осорио
Лоис Буассон – Эмма Наварро [16]
Александра Саснович [Q] – Марта Костюк [23]
Эмма Радукану [30] – Джессика Пегула [5]
Мирра Андреева [4] – Джессика Бузас Манейро
Майя Джойнт – Сонай Картал
Зейнеп Сонмез – Анастасия Потапова
Линда Носкова [26] – Чжэн Циньвень [7]
Нижняя часть сетки
Жасмин Паолини [6] – София Кенин [27]
Вероника Кудерметова [24] – Мария Боузкова
Каролина Мухова [13] – Паула Бадоса [18]
Чжан Шуай – Аманда Анисимова [3]
Елена Рыбакина [8] – Ева Лис
Маккартни Кесслер – Барбора Крейчикова
Белинда Бенчич [15] – Присцилла Хон
Лейла Фернандес [25] – Коко Гауфф [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В матче против Зизу Бергса Карлоса не беспокоила лодыжка – 6:4, 6:3
Футболист останется в клубе