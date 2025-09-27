Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
27 сентября 2025, 18:32 | Обновлено 27 сентября 2025, 19:33
Костюк в борьбе. Определены все пары 1/16 финала большого турнира в Пекине

Марта разобралась с Эллой Зайдель и далее сыграет против Александры Саснович

Костюк в борьбе. Определены все пары 1/16 финала большого турнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

На хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) завершились все матчи второго раунда и были определены пары 1/16 финала.

27 сентября в Пекине состоялись поединки второго круга в верхней части сетки, по итогам которых дальше, в частности, прошла и украинская теннисистка Марта Костюк.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Костюк разгромила Эллу Зайдель со счетом 6:1, 6:1. Ее следующей соперницей будет Александра Сасанович, которая неожиданно выбила Наоми Осаку.

В субботу из представительниц Украины также сыграла Даяна Ястремская. Она не сумела выиграть свой стартовый матч – поражение Джессике Бузас Манейро.

27 числа выступления в Пекине завершили сразу восемь сеяных теннисисток. Помимо выше упомянутых Осаки и Ястремской, тысячник в Китае покинули: Клара Таусон [10] (поражение Зейнеп Сонмез), Дарья Касаткина [14] (поражение Сонай Картал), Диана Шнайдер [17] (поражение Майе Джойнт), Людмила Самсонова [19] (поражение Лоис Буассон), Виктория Мбоко [21] (поражение Анастасии Потаповой), Анна Калинская [28] (поражение Камиле Осорио).

Вторая ракетка мира и первая сеяная Ига Свентек разгромила Юань Юэ. Далее полька поборется с Осорио.

Кроме Свентек, из представительниц топ-10 рейтинга WTA свои стартовые встречи в Пекине в субботу выиграли: Джессика Пегула, Мирра Андреева и Чжэн Циньвень.

Днем ранее в Пекине прошли встречи 1/32 финала в нижней части сетки.

WTA 1000 Пекин. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Камила Осорио
Лоис Буассон – Эмма Наварро [16]

Александра Саснович [Q] – Марта Костюк [23]
Эмма Радукану [30] – Джессика Пегула [5]

Мирра Андреева [4] – Джессика Бузас Манейро
Майя Джойнт – Сонай Картал

Зейнеп Сонмез – Анастасия Потапова
Линда Носкова [26] – Чжэн Циньвень [7]

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини [6] – София Кенин [27]
Вероника Кудерметова [24] – Мария Боузкова

Каролина Мухова [13] – Паула Бадоса [18]
Чжан Шуай – Аманда Анисимова [3]

Елена Рыбакина [8] – Ева Лис
Маккартни Кесслер – Барбора Крейчикова

Белинда Бенчич [15] – Присцилла Хон
Лейла Фернандес [25] – Коко Гауфф [2]

