Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
WTA
26 сентября 2025, 17:47 |
554
0

Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине

Соревнования в Китае уже покинули шесть сеяных, в том числе и Александрова с Остапенко

26 сентября 2025, 17:47 |
554
0
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

На хардовом турнире WTA 1000 в Пекине состоялись матчи второго раунда в нижней части сетки и была определена половина участниц 1/16 финала.

По итогам игрового дня соревнования в Китае покинули шесть сеяных теннисисток: Екатерина Александрова [9] (поражение Барборе Крейчиковой), Элизе Мертенс [20] (поражение Маккартни Кесслер), Алена Остапенко [24] (поражение Присцилле Хон), Ван Синьюй [31] (поражение Чжан Шуай), Ива Йович [32] (поражение Еве Лис) и Магда Линетт [33] (поражение Марии Боузковй).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Прошлогодняя чемпионка и третья ракетка мира Коко Гауфф, которая посеяна под вторым номером, во втором круге выбила Камиллу Рахимову.

Из представительниц топ-10 рейтинга WTA, помимо Коко, В третий раунд также уже прошли Жасмин Паолини, Аманда Анисимова и Елена Рыбакина.

27 сентября в Пекине стартуют встречи 1/32 финала в верхней части сетки. Свои поединки проведут и две представительницы Украины: Марта Костюк и Даяна Ястремская.

WTA 1000 Пекин. Пары 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини [6] – София Кенин [27]
Вероника Кудерметова [24] – Мария Боузкова

Каролина Мухова [13] – Паула Бадоса [18]
Чжан Шуай – Аманда Анисимова [3]

Елена Рыбакина [8] – Ева Лис
Маккартни Кесслер – Барбора Крейчикова

Белинда Бенчич [15] – Присцилла Хон
Лейла Фернандес [25] – Коко Гауфф [2]

По теме:
Остапенко в Пекине проиграла 3-й матч подряд, отдав сет 108-й ракетке с 3:0
ВИДЕО. Как Гауфф начала защиту титула в Пекине, повесив баранку россиянке
Уроженка Киева в Пекине сотворила камбек с 2:5 против юной звезды тенниса
WTA Пекин Жасмин Паолини София Кенин Вероника Кудерметова Мария Боузкова Каролина Мухова Паула Бадоса Чжан Шуай Аманда Анисимова Елена Рыбакина Ева Лис Маккартни Кесслер Белинда Бенчич Присцилла Хон Лейла Фернандес Коко Гауфф Екатерина Александрова Элизе Мертенс Алена Остапенко Ван Синьюй Ива Йович Магда Линетт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алькарас снимется с Токио? Лидер мирового рейтинга отменил тренировку
Теннис | 26 сентября 2025, 17:08 0
Алькарас снимется с Токио? Лидер мирового рейтинга отменил тренировку
Алькарас снимется с Токио? Лидер мирового рейтинга отменил тренировку

Карлос получил повреждение лодыжки в стартовом матче пятисотника против Баэса

Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Футбол | 26 сентября 2025, 07:26 18
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине

Так называемые «деньги Абрамовича», очевидно, еще не скоро будут переданы нуждающимся…

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 25.09.2025, 19:37
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
Легендарный экс-форвард разнес Довбика: «На него невозможно смотреть»
Футбол | 26.09.2025, 14:56
Легендарный экс-форвард разнес Довбика: «На него невозможно смотреть»
Легендарный экс-форвард разнес Довбика: «На него невозможно смотреть»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Футбол | 26.09.2025, 04:57
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 34
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 191
Футбол
Сауль Альварес получил потрясающее предложение
Сауль Альварес получил потрясающее предложение
24.09.2025, 19:25
Бокс
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 1
Футбол
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем