Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине

На хардовом турнире WTA 1000 в Пекине состоялись матчи второго раунда в нижней части сетки и была определена половина участниц 1/16 финала.

По итогам игрового дня соревнования в Китае покинули шесть сеяных теннисисток: Екатерина Александрова [9] (поражение Барборе Крейчиковой), Элизе Мертенс [20] (поражение Маккартни Кесслер), Алена Остапенко [24] (поражение Присцилле Хон), Ван Синьюй [31] (поражение Чжан Шуай), Ива Йович [32] (поражение Еве Лис) и Магда Линетт [33] (поражение Марии Боузковй).

Прошлогодняя чемпионка и третья ракетка мира Коко Гауфф, которая посеяна под вторым номером, во втором круге выбила Камиллу Рахимову.

Из представительниц топ-10 рейтинга WTA, помимо Коко, В третий раунд также уже прошли Жасмин Паолини, Аманда Анисимова и Елена Рыбакина.

27 сентября в Пекине стартуют встречи 1/32 финала в верхней части сетки. Свои поединки проведут и две представительницы Украины: Марта Костюк и Даяна Ястремская.

WTA 1000 Пекин. Пары 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини [6] – София Кенин [27]

Вероника Кудерметова [24] – Мария Боузкова

Каролина Мухова [13] – Паула Бадоса [18]

Чжан Шуай – Аманда Анисимова [3]

Елена Рыбакина [8] – Ева Лис

Маккартни Кесслер – Барбора Крейчикова

Белинда Бенчич [15] – Присцилла Хон

Лейла Фернандес [25] – Коко Гауфф [2]