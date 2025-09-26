Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
Соревнования в Китае уже покинули шесть сеяных, в том числе и Александрова с Остапенко
На хардовом турнире WTA 1000 в Пекине состоялись матчи второго раунда в нижней части сетки и была определена половина участниц 1/16 финала.
По итогам игрового дня соревнования в Китае покинули шесть сеяных теннисисток: Екатерина Александрова [9] (поражение Барборе Крейчиковой), Элизе Мертенс [20] (поражение Маккартни Кесслер), Алена Остапенко [24] (поражение Присцилле Хон), Ван Синьюй [31] (поражение Чжан Шуай), Ива Йович [32] (поражение Еве Лис) и Магда Линетт [33] (поражение Марии Боузковй).
Прошлогодняя чемпионка и третья ракетка мира Коко Гауфф, которая посеяна под вторым номером, во втором круге выбила Камиллу Рахимову.
Из представительниц топ-10 рейтинга WTA, помимо Коко, В третий раунд также уже прошли Жасмин Паолини, Аманда Анисимова и Елена Рыбакина.
27 сентября в Пекине стартуют встречи 1/32 финала в верхней части сетки. Свои поединки проведут и две представительницы Украины: Марта Костюк и Даяна Ястремская.
WTA 1000 Пекин. Пары 1/16 финала
Нижняя часть сетки
Жасмин Паолини [6] – София Кенин [27]
Вероника Кудерметова [24] – Мария Боузкова
Каролина Мухова [13] – Паула Бадоса [18]
Чжан Шуай – Аманда Анисимова [3]
Елена Рыбакина [8] – Ева Лис
Маккартни Кесслер – Барбора Крейчикова
Белинда Бенчич [15] – Присцилла Хон
Лейла Фернандес [25] – Коко Гауфф [2]
