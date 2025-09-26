Уроженка Киева в Пекине сотворила камбек с 2:5 против юной звезды тенниса
Ева Лис вышла в третий раунд турнира WTA 1000 в Китае, одолев Иву Йович
Ева Лис (WTA 66), которая родилась в Киеве, а сейчас представляет Германию, вышла в 1/16 финала большого хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).
Во втором раунде Лис в трех сетах переиграла 17-летнюю американку Иву Йович (WTA 33) за 2 часа 39 минут.
WTA 1000 Пекин. Хард, 1/32 финала
Ева Лис (Германия) – Ива Йович (США) [32] – 6:3, 4:6, 7:5
В решающей партии Ева уступала 2:5, но сотворила камбек, взяв пять геймов подряд.
Лис и Йович провели первое очное противостояние. Ева в Пекине, помимо Ивы, также одолела Чжан Руин. Ее следующей оппоненткой будет казахстанка Елена Рыбакина – 10-я ракетка мира.
Лис добыла шестую победу над представительницей топ-50 рейтинга WTA в сезоне 2025 года.
