Уроженка Киева в Пекине сотворила камбек с 2:5 против юной звезды тенниса

Ева Лис (WTA 66), которая родилась в Киеве, а сейчас представляет Германию, вышла в 1/16 финала большого хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

Во втором раунде Лис в трех сетах переиграла 17-летнюю американку Иву Йович (WTA 33) за 2 часа 39 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/32 финала

Ева Лис (Германия) – Ива Йович (США) [32] – 6:3, 4:6, 7:5

В решающей партии Ева уступала 2:5, но сотворила камбек, взяв пять геймов подряд.

Лис и Йович провели первое очное противостояние. Ева в Пекине, помимо Ивы, также одолела Чжан Руин. Ее следующей оппоненткой будет казахстанка Елена Рыбакина – 10-я ракетка мира.

Лис добыла шестую победу над представительницей топ-50 рейтинга WTA в сезоне 2025 года.

Getty Images/Global Images Ukraine

