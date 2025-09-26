Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Уроженка Киева в Пекине сотворила камбек с 2:5 против юной звезды тенниса
WTA
26 сентября 2025, 14:39 |
81
0

Уроженка Киева в Пекине сотворила камбек с 2:5 против юной звезды тенниса

Ева Лис вышла в третий раунд турнира WTA 1000 в Китае, одолев Иву Йович

26 сентября 2025, 14:39 |
81
0
Уроженка Киева в Пекине сотворила камбек с 2:5 против юной звезды тенниса
Getty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис

Ева Лис (WTA 66), которая родилась в Киеве, а сейчас представляет Германию, вышла в 1/16 финала большого хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

Во втором раунде Лис в трех сетах переиграла 17-летнюю американку Иву Йович (WTA 33) за 2 часа 39 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/32 финала

Ева Лис (Германия) – Ива Йович (США) [32] – 6:3, 4:6, 7:5

В решающей партии Ева уступала 2:5, но сотворила камбек, взяв пять геймов подряд.

Лис и Йович провели первое очное противостояние. Ева в Пекине, помимо Ивы, также одолела Чжан Руин. Ее следующей оппоненткой будет казахстанка Елена Рыбакина – 10-я ракетка мира.

Лис добыла шестую победу над представительницей топ-50 рейтинга WTA в сезоне 2025 года.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Кто повесил баранку? Определена соперница Ястремской в 1/32 финала Пекина
Стала известна первая соперница Костюк на супертурнире WTA 1000 в Пекине
Стародубцева завершила выступления в Пекине и покинет топ-100 рейтинга WTA
Ева Лис Ива Йович WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
Футбол | 26 сентября 2025, 11:00 6
«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути

Сегодня экс-полузащитник национальной сборной Украины Роман Безус отмечает 35-й день рождения

Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Футбол | 26 сентября 2025, 05:21 3
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»

Ветеран – о поведении Дубинчака

The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
Футбол | 25.09.2025, 15:14
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 25.09.2025, 19:37
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
ВИДЕО. Момент, когда первая ракетка мира Алькарас получил травму в Токио
Теннис | 25.09.2025, 14:54
ВИДЕО. Момент, когда первая ракетка мира Алькарас получил травму в Токио
ВИДЕО. Момент, когда первая ракетка мира Алькарас получил травму в Токио
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
24.09.2025, 20:45 1
Футбол
Известный боксер: «Донецк – это трагедия. Люди собирают воду в лужах»
Известный боксер: «Донецк – это трагедия. Люди собирают воду в лужах»
26.09.2025, 03:46 87
Бокс
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 2
Футбол
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
25.09.2025, 07:38 14
Футбол
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем