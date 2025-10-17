WTA17 октября 2025, 17:31 |
93
1
Стало известно, с кем встретится Стародубцева на старте турнира в Токио
Юлия сыграет в первом раунде квалификации с Евой Лис
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131) выступит на турнире WTA 500 в столице Японии, Токио.
25-летняя украинка сыграет с уроженкой Киева, представляющей Германию – Евой Лис (WTA 44) в первом раунде квалификации.
Матч запланирован на завтра, 18 октября.
Основная сетка турнира продлится с 20 по 26 октября.
Напомним, что Стародубцева дошла до второго круга турнира WTA 500 в Нинбо, где в матче продолжительностью 3,5 часа проиграла Белинде Бенчич.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 октября 2025, 15:00 7
Подопечные Сергея Реброва опередили Канаду и теперь занимают 27-е место
Теннис | 17 октября 2025, 11:48 0
Решающий поединок состоится 18 октября и начнется в 21:00 по Киеву
Футбол | 17.10.2025, 12:20
Футбол | 17.10.2025, 07:18
Футбол | 17.10.2025, 08:22
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Трясця з вашим жеребом, але вболіватиму за Юлю
Популярные новости
16.10.2025, 23:50
16.10.2025, 20:05 1
15.10.2025, 16:51 10
16.10.2025, 21:06 4
16.10.2025, 09:54 11
16.10.2025, 04:32
16.10.2025, 06:02
15.10.2025, 16:09 11