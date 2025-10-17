Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 октября 2025, 17:31
Стало известно, с кем встретится Стародубцева на старте турнира в Токио

Юлия сыграет в первом раунде квалификации с Евой Лис

Стало известно, с кем встретится Стародубцева на старте турнира в Токио
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131) выступит на турнире WTA 500 в столице Японии, Токио.

25-летняя украинка сыграет с уроженкой Киева, представляющей Германию – Евой Лис (WTA 44) в первом раунде квалификации.

Матч запланирован на завтра, 18 октября.

Основная сетка турнира продлится с 20 по 26 октября.

Напомним, что Стародубцева дошла до второго круга турнира WTA 500 в Нинбо, где в матче продолжительностью 3,5 часа проиграла Белинде Бенчич.

Юлия Стародубцева WTA Токио Ева Лис
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
