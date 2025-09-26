Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Остапенко в Пекине проиграла 3-й матч подряд, отдав сет 108-й ракетке с 3:0
WTA
26 сентября 2025, 16:42 |
180
0

Остапенко в Пекине проиграла 3-й матч подряд, отдав сет 108-й ракетке с 3:0

Алена проводит не лучший отрезок в сезоне – латвийка уступила Присцилле Хон

26 сентября 2025, 16:42 |
180
0
Остапенко в Пекине проиграла 3-й матч подряд, отдав сет 108-й ракетке с 3:0
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

24-я ракетка мира Алена Остапенко из Латвии завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

Во втором раунде латвийка потерпела поражение от представительницы Австралии Присциллы Хон (WTA 108) за 1 час и 17 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/32 финала

Присцилла Хон (Австралия) – Алена Остапенко (Латвия) [22] – 6:3, 6:2

В первой партии Остапенко побеждала со счетом 3:0, но отдала шесть геймов подряд.

Алена проиграла третий матч подряд. В последний раз он выходила победительницей 24 августа, когда одолела Ван Сию на старте US Open 2025.

Хон в Пекине, помимо Остапенко, также переиграла Викторию Голубич. Победа над Голубич стала для австралийки первой на соревнованиях категории WTA 1000. Ее следующей соперницей будет либо Белинда Бенчич, либо Кэти Волынец.

Хон во второй раз в карьере выиграла у теннисистки, которая имеет в своем активе трофей Grand Slam. В 2022 году в Аделаиде Присцилла оказалась сильнее Петры Квитовой.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
ВИДЕО. Как Гауфф начала защиту титула в Пекине, повесив баранку россиянке
Уроженка Киева в Пекине сотворила камбек с 2:5 против юной звезды тенниса
Присцилла Хон WTA Пекин Алена Остапенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алькарас снимется с Токио? Лидер мирового рейтинга отменил тренировку
Теннис | 26 сентября 2025, 17:08 0
Алькарас снимется с Токио? Лидер мирового рейтинга отменил тренировку
Алькарас снимется с Токио? Лидер мирового рейтинга отменил тренировку

Карлос получил повреждение лодыжки в стартовом матче пятисотника против Баэса

Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Футбол | 26 сентября 2025, 07:04 5
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»

Тренер «Черноморца» – об Артеме Степанове

Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Бокс | 25.09.2025, 18:19
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Стало известно, кто посоветовал Суркису пригласить Луческу в Динамо
Футбол | 26.09.2025, 11:59
Стало известно, кто посоветовал Суркису пригласить Луческу в Динамо
Стало известно, кто посоветовал Суркису пригласить Луческу в Динамо
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Футбол | 26.09.2025, 08:58
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 162
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 8
Бокс
Сауль Альварес получил потрясающее предложение
Сауль Альварес получил потрясающее предложение
24.09.2025, 19:25
Бокс
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 7
Бокс
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем