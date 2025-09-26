Остапенко в Пекине проиграла 3-й матч подряд, отдав сет 108-й ракетке с 3:0

24-я ракетка мира Алена Остапенко из Латвии завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

Во втором раунде латвийка потерпела поражение от представительницы Австралии Присциллы Хон (WTA 108) за 1 час и 17 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/32 финала

Присцилла Хон (Австралия) – Алена Остапенко (Латвия) [22] – 6:3, 6:2

В первой партии Остапенко побеждала со счетом 3:0, но отдала шесть геймов подряд.

Алена проиграла третий матч подряд. В последний раз он выходила победительницей 24 августа, когда одолела Ван Сию на старте US Open 2025.

Хон в Пекине, помимо Остапенко, также переиграла Викторию Голубич. Победа над Голубич стала для австралийки первой на соревнованиях категории WTA 1000. Ее следующей соперницей будет либо Белинда Бенчич, либо Кэти Волынец.

Хон во второй раз в карьере выиграла у теннисистки, которая имеет в своем активе трофей Grand Slam. В 2022 году в Аделаиде Присцилла оказалась сильнее Петры Квитовой.

Getty Images/Global Images Ukraine

