Группа Мартины Навратиловой. Эррани и Паолини не сумели выйти в плей-офф

5 ноября завершились все матчи Итогового турнира WTA 2025 в группе Мартины Навратиловой.

По итогам трех туров в полуфинал прошли тандемы Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Алена Остапенко (Латвия) и Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия). Се Шувэй и Алена стали первыми, Вероника и Элизе заняли второе место.

В решающем туре Сее Шувэй и Остапенко переиграли дуэт Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды), а Кудерметова и Мертенс справились с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Сара и Жасмин завершили выступления на WTA Finals, соревнования покинули и Схюрс с Мухаммад.

В полуфинале Се Шувэй и Остапенко встретятся с парой, которая займет вторую позицию в группе Лизель Хубер (либо Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф, либо Тимеа Бабош / Луиза Стефани), а Кудерметова и Мертенс встретятся с дуэтом Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд – победителем того квартета.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Мартины Навратиловой, 2-й тур

14:10. Сара Эррани / Жасмин Паолини – 🏳️ Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс – 3:6, 3:6 – 3:6, 4:6

Се Шувэй / Алена Остапенко – Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс – 6:3, 6:1

Итоговая таблица группы Мартины Навратиловой

