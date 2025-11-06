Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Группа Мартины Навратиловой. Эррани и Паолини не сумели выйти в плей-офф
WTA
06 ноября 2025, 04:50
Группа Мартины Навратиловой. Эррани и Паолини не сумели выйти в плей-офф

В полуфинал WTA Finals пробились дуэты Се Шувэй / Остапенко и Кудерметова / Мертенс

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини и Сара Эррани

5 ноября завершились все матчи Итогового турнира WTA 2025 в группе Мартины Навратиловой.

По итогам трех туров в полуфинал прошли тандемы Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Алена Остапенко (Латвия) и Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия). Се Шувэй и Алена стали первыми, Вероника и Элизе заняли второе место.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В решающем туре Сее Шувэй и Остапенко переиграли дуэт Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды), а Кудерметова и Мертенс справились с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Сара и Жасмин завершили выступления на WTA Finals, соревнования покинули и Схюрс с Мухаммад.

В полуфинале Се Шувэй и Остапенко встретятся с парой, которая займет вторую позицию в группе Лизель Хубер (либо Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф, либо Тимеа Бабош / Луиза Стефани), а Кудерметова и Мертенс встретятся с дуэтом Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд – победителем того квартета.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Мартины Навратиловой, 2-й тур

  • 14:10. Сара Эррани / Жасмин Паолини – 🏳️ Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс – 3:6, 3:6 – 3:6, 4:6
  • 20:55. Се Шувэй / Алена Остапенко – Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс – 6:3, 6:1

Итоговая таблица группы Мартины Навратиловой

Видеообзор матча Эррани / Паолини – Кудерметова / Мертенс

Видеообзор матча Се Шувэй / Остапенко – Мухаммад / Схюрс

По теме:
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига Свентек – Аманда Анисимова. Решающая игра в группе. Видеообзор матча
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Итоговый турнир WTA Се Шувэй Алена Остапенко Вероника Кудерметова Элизе Мертенс Сара Эррани Жасмин Паолини Эйжа Мухаммад Деми Схюрс статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
