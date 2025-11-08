Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Итоговый турнир. Поражение Остапенко. Парный разряд: известны финалистки
Итоговый турнир. Поражение Остапенко. Парный разряд: известны финалистки

Трофей в Эр-Рияде разыграют дуэты Бабош / Стефани и Кудерметова / Мертенс

Getty Images/Global Images Ukraine. Тимеа Бабош и Луиза Стефани

7 ноября на Итоговом турнире WTA 2025 состоялись полуфинальные матчи в парном разряде.

В финал вышли тандемы Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) и Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия).

Бабош и Стефани в полуфинале одолели Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Алену Остапенко (Латвия), а Кудерметова и Мертенс на супертай-брейке справились с дуэтом Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Синякова и Таунсенд имели матчбол на тай-брейке второй партии, но не сумели довести дело до победы и позволили соперницам оформить камбек.

Финал парного разряда WTA Finals в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится 8 числа и начнется в 15:00 по Киеву.

9 мая Тимеа и Луиза уже играли против Вероники и Элизе (1/16 финала соревнований WTA 1000 в Риме) и уступили им со счетом 4:6, 2:6.

  • 14:30. Се Шувэй / Алена Остапенко [6] – Тимеа Бабош / Луиза Стефани [7] – 4:6, 6:7 (5:7)
  • 20:00. Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс [4] – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [2] – 4:6, 7:6 (8:6), [10:6]

Видеообзор матча Се Шувэй / Остапенко – Бабош / Стефани

​Видеообзор матча Кудерметова / Мертенс – Синякова / Таунсенд

Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Полуфинал WTA Finals. Видеообзор матча
Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Камбек в полуфинале. Видеообзор матча
Стала известна финальная пара WTA Finals 2025. Статистика личных встреч
Даниил Агарков
