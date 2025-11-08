Итоговый турнир. Поражение Остапенко. Парный разряд: известны финалистки

7 ноября на Итоговом турнире WTA 2025 состоялись полуфинальные матчи в парном разряде.

В финал вышли тандемы Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) и Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия).

Бабош и Стефани в полуфинале одолели Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Алену Остапенко (Латвия), а Кудерметова и Мертенс на супертай-брейке справились с дуэтом Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

Синякова и Таунсенд имели матчбол на тай-брейке второй партии, но не сумели довести дело до победы и позволили соперницам оформить камбек.

Финал парного разряда WTA Finals в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится 8 числа и начнется в 15:00 по Киеву.

9 мая Тимеа и Луиза уже играли против Вероники и Элизе (1/16 финала соревнований WTA 1000 в Риме) и уступили им со счетом 4:6, 2:6.

