Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона впервые в истории победила Реал в трех финалах подряд
Испания
11 января 2026, 23:42
Барселона впервые в истории победила Реал в трех финалах подряд

Очередной победой блаугранаса закончился решающий матч за Суперкубок Испании

11 января 2026, 23:42
Барселона впервые в истории победила Реал в трех финалах подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона впервые в своей истории победила Реал в трех финалах подряд.

После побед в Суперкубке Испании в 2025 (5:2) и финале Кубка Испании (3:2) в 2025 году блаугранас продолжили серию побед над «сливочными» в Суперкубке Испании уже в 2026 году (3:2).

Таким образом, каталонцы вписали новое достижение в историю матчей Эль-Классико.

Победная серия Барселоны в матчах против Реала в финалах разных турниров

  • 2026: Суперкубок Испании, Барселона – Реал – 3:2
  • 2025: Кубок Испании, Барселона – Реал – 3:2
  • 2025: Суперкубок Испании, Барселона – Реал – 5:2
По теме:
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
ВИДЕО. За что де Йонг получил красную на 90+1 минуте матча Барселона – Реал
Хаби Алонсо объяснил поражение Реала от Барселоны в финале Суперкубка
Барселона - Реал Барселона Реал Мадрид статистика Суперкубок Испании по футболу Кубок Испании по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
