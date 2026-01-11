Барселона впервые в истории победила Реал в трех финалах подряд
Очередной победой блаугранаса закончился решающий матч за Суперкубок Испании
Барселона впервые в своей истории победила Реал в трех финалах подряд.
После побед в Суперкубке Испании в 2025 (5:2) и финале Кубка Испании (3:2) в 2025 году блаугранас продолжили серию побед над «сливочными» в Суперкубке Испании уже в 2026 году (3:2).
Таким образом, каталонцы вписали новое достижение в историю матчей Эль-Классико.
Победная серия Барселоны в матчах против Реала в финалах разных турниров
- 2026: Суперкубок Испании, Барселона – Реал – 3:2
- 2025: Кубок Испании, Барселона – Реал – 3:2
- 2025: Суперкубок Испании, Барселона – Реал – 5:2
3 - @FCBarcelona have won three consecutive finals against Real Madrid for the first time ever. Nightmare.#Barcelona 💙❤#BarcaRealMadrid #SpanishSuperCup #ElClasicoDay pic.twitter.com/PrBfjgBEie— OptaJose (@OptaJose) January 11, 2026
