Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
07 ноября 2025, 14:13 |
Итоги группы Лизель Хубер. Пары: кто сыграет в 1/2 финала WTA Finals 2025?

Полуфиналы: Се Шувэй / Остапенко – Бабош / Стефани, Кудерметова / Мертенс – Синякова / Таунсенд

Итоги группы Лизель Хубер. Пары: кто сыграет в 1/2 финала WTA Finals 2025?
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Таунсенд и Катерина Синякова

На Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде (Аргентина) определены полуфинальные пары.

Пары 1/2 финала: Су Шувэй / Алена Остапенко – Тимеа Бабош / Луиза Стефани, Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

6 ноября состоялись встречи третьего тура в группе Лизель Хубер. Бабош и Стефани вырвали путевку в очном противостоянии у Габриэлы Дабровски / Эрин Рутлифф. Первыми в квартете стали Синякова и Таунсенд, которые добыли три победы – в последнем туре они одолели Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.

Полуфиналы в Эр-Рияде состоятся 7 числа.

Итоговый турнир WTA 2025. Парный разряд. Пары 1/2 финала

  • 14:30. Се Шувэй / Алена Остапенко [6] – Тимеа Бабош / Луиза Стефани [7]
  • 20:00. Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс [4] – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [2]

Итоговая таблица группы Лизель Хубер

Полуфиналы Итогового (пары)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
