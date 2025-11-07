Итоги группы Лизель Хубер. Пары: кто сыграет в 1/2 финала WTA Finals 2025?
Полуфиналы: Се Шувэй / Остапенко – Бабош / Стефани, Кудерметова / Мертенс – Синякова / Таунсенд
На Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде (Аргентина) определены полуфинальные пары.
Пары 1/2 финала: Су Шувэй / Алена Остапенко – Тимеа Бабош / Луиза Стефани, Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд.
6 ноября состоялись встречи третьего тура в группе Лизель Хубер. Бабош и Стефани вырвали путевку в очном противостоянии у Габриэлы Дабровски / Эрин Рутлифф. Первыми в квартете стали Синякова и Таунсенд, которые добыли три победы – в последнем туре они одолели Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.
Полуфиналы в Эр-Рияде состоятся 7 числа.
Итоговый турнир WTA 2025. Парный разряд. Пары 1/2 финала
- 14:30. Се Шувэй / Алена Остапенко [6] – Тимеа Бабош / Луиза Стефани [7]
- 20:00. Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс [4] – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [2]
Итоговая таблица группы Лизель Хубер
Полуфиналы Итогового (пары)
