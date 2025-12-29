Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
29 декабря 2025, 18:55 |
Будущее украинца уже определено. Рома установила цену на Довбика

Римский клуб планирует избавиться от украинца

Будущее украинца уже определено. Рома установила цену на Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская «Рома» планирует избавиться от своего украинского нападающего Артема Довбика в зимнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, целью «волков» является продажа 28-летнего нападающего за 25 млн евро. Эта сумма позволит римскому клубу минимизировать затраты, сделанные на трансфер украинца, и создать запас для подписания новых игроков.

Отмечается, что имя Довбика активно циркулирует на трансферном рынке. Заинтересованность в его подписании проявляют английские «Эвертон» и «Вест Хэм».

GloryUkraine
Overpriced.
