Будущее украинца уже определено. Рома установила цену на Довбика
Римский клуб планирует избавиться от украинца
Римская «Рома» планирует избавиться от своего украинского нападающего Артема Довбика в зимнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, целью «волков» является продажа 28-летнего нападающего за 25 млн евро. Эта сумма позволит римскому клубу минимизировать затраты, сделанные на трансфер украинца, и создать запас для подписания новых игроков.
Отмечается, что имя Довбика активно циркулирует на трансферном рынке. Заинтересованность в его подписании проявляют английские «Эвертон» и «Вест Хэм».
