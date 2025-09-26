ВИДЕО. Как Гауфф начала защиту титула в Пекине, повесив баранку россиянке
Коко уверенно разобралась с Камиллой Рахимовой на старте тысячника в Китае
Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.
Во втором раунде американка разобралась с россиянкой Камиллой Рахимовой (WTA 89) за 1 час и 43 минуты.
WTA 1000 Пекин. Хард, 1/32 финала
Камилла Рахимова – Коко Гауфф (США) [2] – 4:6, 0:6
Гауфф и Рахимова впервые провели очное противостояние.
Коко стала самой молодой теннисисткой, набравшей 11 побед в одиночном разряде на Открытом чемпионате Китая с момента основания турнира в 2004 году. В прошлом сезоне Гауфф выиграла трофей на этих кортах.
Следующей соперницей Коко будет представительница Канады Лейла Фернандес.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сегодня экс-полузащитник национальной сборной Украины Роман Безус отмечает 35-й день рождения
Карлос в двух сетах одолел Себастьяна Баэса – в первой партии испанец брал мед. тайм-аут