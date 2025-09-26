ВИДЕО. Как Гауфф начала защиту титула в Пекине, повесив баранку россиянке

Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

Во втором раунде американка разобралась с россиянкой Камиллой Рахимовой (WTA 89) за 1 час и 43 минуты.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/32 финала

Камилла Рахимова – Коко Гауфф (США) [2] – 4:6, 0:6

Гауфф и Рахимова впервые провели очное противостояние.

Коко стала самой молодой теннисисткой, набравшей 11 побед в одиночном разряде на Открытом чемпионате Китая с момента основания турнира в 2004 году. В прошлом сезоне Гауфф выиграла трофей на этих кортах.

Следующей соперницей Коко будет представительница Канады Лейла Фернандес.