ВИДЕО. Как Гауфф начала защиту титула в Пекине, повесив баранку россиянке

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
26 сентября 2025, 15:02 |
Коко уверенно разобралась с Камиллой Рахимовой на старте тысячника в Китае

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

Во втором раунде американка разобралась с россиянкой Камиллой Рахимовой (WTA 89) за 1 час и 43 минуты.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/32 финала

Камилла Рахимова – Коко Гауфф (США) [2] – 4:6, 0:6

Гауфф и Рахимова впервые провели очное противостояние.

Коко стала самой молодой теннисисткой, набравшей 11 побед в одиночном разряде на Открытом чемпионате Китая с момента основания турнира в 2004 году. В прошлом сезоне Гауфф выиграла трофей на этих кортах.

Следующей соперницей Коко будет представительница Канады Лейла Фернандес.

Коко Гауфф Камилла Рахимова теннисные видеообзоры WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
